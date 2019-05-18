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Энтузиаст собрал яркий ПК с процессором Coffee Lake, видеокартой Pascal и маленьким красным авто

Процессор, видеокарта или гоночная машина? (Изображение: PCPartPicker/Shastarocks)
Процессор, видеокарта или гоночная машина? (Изображение: PCPartPicker/Shastarocks)
Создание идеального ПК требует много времени и усилий. Кроме множества проблем, которые необходимо решить, первостепенную важность имеет выбор лучшей комбинации процессора и графического ускорителя. А порой, даже i5-8600K и GeForce GTX 1080 нуждаются в яркой детали, например, миниатюрном спортивном автомобиле.
by Daniel R Deakin, 18.05.2019
компьютеры игры Geforce Coffee Lake

Компьютерный энтузиаст, создавший систему под названием «Контрастная динамика» (англ. «Contrasting Dynamics»), действительно знает, что такое контраст и динамика. ПК от разработчика с ником Shastarocks оснащен быстрым 6-ядерным процессором Coffee Lake i5-8600K в паре с видеокартой PNY GeForce GTX 1080 8 ГБ XLR8 Gaming Overclocked. Последняя уже имеет как разгонную тактовую частоту 1848 МГц, так и ослепительный черно-красный дизайн.

Если же говорить о характеристиках памяти, то разработчик Shastarocks и тут не забыл о главной фишке этого ПК – контрасте. Итак, импозантная видеокарта получила «расширение» в лице 16 ГБ оперативной памяти Team Dark DDR4-300. Хранилище данных здесь представлено жестким диском Seagate Barracuda емкостью 2 ТБ, работающим со скоростью 7200 об/мин, и твердотельным накопителем ADATA XPG SX6000 256 ГБ типоразмера M.2-2280. От MSI тут игровая материнская плата Z370 SLI PLUS с возможностями разгона и световыми RGB-эффектами.

Все эти комплектующие интегрированы в корпусе Lian Li PC-O11 Dynamic ATX вместе с яркой красной системой жидкостного охлаждения и восемью вентиляторами Deepcool RF 120 3-в-1 (набор из трёх вентиляторов с разными цветовыми режимами: “breathing”, “static”, и “multi-color cycling”). Как только всё необходимое было собрано вместе и декорировано светодиодной подсветкой, единственное, что оставалось для полного счастья – это добавить крошечный красный гоночный автомобиль, просто чтобы ещё раз напомнить насколько быстрый и крутой ПК получился в итоге.

Вид всего корпуса. (Изображение: PCPartPicker/Shastarocks)
Вид всего корпуса. (Изображение: PCPartPicker/Shastarocks)
Уникальная сборка. (Изображение: PCPartPicker/Shastarocks)
Уникальная сборка. (Изображение: PCPartPicker/Shastarocks)
Система охлаждения. (Изображение: PCPartPicker/Shastarocks)
Система охлаждения. (Изображение: PCPartPicker/Shastarocks)

Источник(и)

PCPartPicker (Shastarocks)

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Daniel R Deakin, 2019-05-18 (Update: 2019-05-18)

 