Беспроводная камера видеонаблюдения 4G LTE Reolink Go теперь доступна по всему миру

Reolink Go претендует на роль настоящего новшества в индустрии охранных камер: данное устройство полностью автономно, ему не требуется внешний источник питания или какие-либо кабели. Поэтому камеру легко установить там, где захочет пользователь. Тем не менее, необходимость в 4G-покрытии – единственный недостаток.

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Электронные или цифровые камеры видеонаблюдения для дома – это постоянно растущий сегмент рынка, обеспечивающий пользователям спокойный сон. Однако камерам, зачастую, требуется установка, прокладка дополнительных кабелей питания или передача данных. Всё это может стать проблемой, особенно если домашняя сеть не приспособлена для этого.

Компания Reolink решила эту проблему, разработав камеру Go со встроенной батареей ёмкостью 7800 мАч. Это устройство также поддерживает SIM-карту для использования собственного 4G-сигнала. Следовательно, идея заключается в том, что камера может быть установлена практически везде, где пользователь пожелает (на рекламных изображениях она, например, прикреплена к стволу дерева), чтобы наблюдать за определённой областью.

При этом, Reolink Go может питаться от солнечной панели, которую также можно отдельно приобрести у данного производителя. Конечно же, камера может заряжаться и через microUSB, но данному концепту (независимого устройства) ближе первый вариант. Reolink Go может записывать видео H.264 через объектив с углом обзора 110 градусов, который также имеет 6-кратный зум. Он может сохранять материал на карту microSD – хотя её максимальная ёмкость составляет лишь 64 ГБ.

Тем не менее есть альтернатива: с собственным 4G, которое, как утверждает Reolink, совместимо с различными операторами во всем мире, можно передавать потоковое видео непосредственно на мобильное устройство пользователя. Однако здесь скрывается и потенциальный недостаток инновационной камеры. В зависимости от оператора и выбранного пакета услуг такая трансляция может дорого обойтись. По оценкам Reolink, камера использует 1 ГБ данных в час с битрейтом 1,5 мегабита в секунду (Мбит/с). В качестве альтернативы, можно использовать меньшую скорость, 160 килобит в секунду, тогда 1 ГБ видео будет равен 10 часам видео. Кроме того, Reolink Go не поддерживает Wi-Fi.

С учетом разрешения 1080p и инфракрасного датчика с углом обзора 120 градусов, который активирует работу камеры в случае обнаружения движения, объём видеоданных будет внушительным. Сама камера также довольно дорогая: Reolink Go стоит $240, плюс еще $20 за солнечную батарею. Также, есть набор из 2 камер за $478.