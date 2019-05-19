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Mate 20 X 5G появится в Европе в следующем месяце

В следующем месяце в продажу поступит 5G-вариант Mate 20 X. (Изображение: Huawei)
В следующем месяце в продажу поступит 5G-вариант Mate 20 X. (Изображение: Huawei)
Huawei представила свой первый смартфон 5G, которым стал уже известный нам Mate 20 X, оснащённый новым чипсетом Balong 5000 5G от китайской компании.
by Sanjiv Sathiah, 19.05.2019
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Huawei уже презентовала свой гибкий смартфон Mate X с 5G-версией на MWC 2019, однако первым устройством компании, поддерживающим сети пятого поколения, станет не он, а недавно анонсированный Mate 20 X 5G. Это обновленная версия уже известного нам Mate 20 X, выпущенного в прошлом августе, но с добавлением модема Balong 5000 5G. Тем не менее, это далеко не все новости.

Если процессор Kirin 980 и 6 ГБ оперативной памяти остались неизменны, то ёмкость аккумулятора довольно сильно уменьшилась: с 5000 мАч (в варианте 4G) до 4200 мАч. И это при том, что модем 5G будет потреблять гораздо больше энергии, не говоря уже о гигантском 7,2-дюймовый OLED-дисплее. К тому же, кроме уменьшения ёмкости батареи, компания также была вынуждена отказаться от разъёма для наушников, чтобы освободить место в корпусе для новых комплектующих.

С другой стороны, графический процессор Mali-G76MP10, обеспечивающий неплохие игровые возможности, останется на месте, к тому же, учитывая скорость 5G, пользователи наверняка будут заинтересованы в быстрой загрузке больших файлов. Новая версия Mate 20 X 5G с меньшей ёмкостью батареи лучше подойдёт для бизнеса, чем для игр. В следующем месяце смартфон будет доступен в Великобритании по цене £999 (конфигурация на 128 ГБ с возможностью расширения через NM-карты компании Huawei).

Источник(и)

9to5google

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Sanjiv Sathiah, 2019-05-19 (Update: 2019-05-19)

 