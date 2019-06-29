T-Mobile запускает 5G-покрытие и в честь этого продает Samsung Galaxy S10 5G

Оператор T-Mobile открыл продажи Samsung Galaxy S10 5G 28 июня 2019 года – как раз в первый день дебюта сервиса 5G. Тем не менее, в настоящее время покрытие охватывает только 6 городов в США, и, к тому же, далеко не все жители могут использовать его.

Американский оператор T-Mobile вчера, 28 июня 2019 года, запустил полноценную сеть 5G. Пока что есть только одно устройство, которое может работать в задействованных диапазонах – Samsung Galaxy S10 5G – его также можно приобрести через данного оператора. Телефон стоит $1299, либо же смартфон можно оформить в рассрочку на 24 месяца, по $31,25 в месяц (плюс $549,99 сверху).

Новое покрытие 5G от T-Mobile есть только в 6 городах США: Атланте, Кливленде, Далласе, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Тем не менее, даже здесь имеется ряд оговорок: проверка карт, предоставленных оператором, показывает, что 5G-связь присутствует только в определённых небольших районах городов, например, в южной части Манхэттена и некоторых местах Бруклина, а не во всём Нью-Йорке.

К тому же, Galaxy S10 5G выгоден клиенту T-Mobile только в краткосрочной перспективе. Оператор признался в интервью The Verge, что устройство от южнокорейского производителя в будущем не будет совместимо с "низкими и средними частотами", которые оператор развернет для следующего поколения 5G; вместо этого Galaxy S10 5G поддерживает полосы mmWave, реализованные уже сегодня.