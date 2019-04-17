Intel останавливает разработку 5G-модемов для смартфонов

В черашним вечером по американскому времени - в России, Украине, Казахстане и Белоруссии на тот момент уже вступило в свои права 17 апреля - компания Intel объявила, что не будет заниматься модемами нового поколения для смартфонов и планшетов. Компания сохраняет интересы в мире коммуникаций и не отказывается выпускать модули связи для компьютеров и отдельных категорий умных устройств. Разработки в сфере 5G продолжатся и на том направлении, что ориентировано на операторов сотовых сетей и подобный крупный бизнес, а не частных пользователей.

Изюминка заключается в том, что понедельник и вторник были днями, когда Apple и Qualcomm разбирали в суде многочисленные претензии друг к другу. Если вкратце, то Apple обвиняла Qualcomm в завышенных расценках и злоупотреблении своим почти что монопольным положением, а встречные обвинения включали в себя в первую очередь патентные нарушения в самой разнобразной форме. В том числе и кражу интеллектуальной собственности. К последнему прямое отношение имела Intel, с которой Apple и заключила партнёрство при производстве своих последних iPhone, выйдя на конфликт с Qualcomm. Позиция Qualcomm по данному вопросу была такова, что Apple незаконно помогла Intel в разработках, передав ей промышленные секреты Qualcomm.

Когда именно в Intel приняли решение и когда о нём узнали Apple с Qualcomm, неизвестно, но нас так и подмывает связать одно с другим. Теперь, после отказа Intel от этого куска рынка, он наверняка перейдёт почти целиком к Qualcomm и к первой больше не будет никаких претензий на тему кражи интеллектуальной собственности. Вероятно, для разрешения ситуации потребовались уступки со всех трёх сторон, хотя в наиболее слабом положении здесь, кажется, была Apple. Apple же и выплатит Qualcomm значительную финансовую компенсацию, хотя теперь уже вне суда. Теперь её смартфоны и планшеты снова обеспечены технологиями связи Qualcomm, и релизу 5G-совместимого iPhone, который, предположительно, выйдет в 2020 году, ничего не угрожает.

"Мы пришли к выводу, что в рамках рынка модемов для смартфонов очевидной дороги к прибыльности нет". Так обтекаемо высказался CEO компании Intel.

Прямыми конкурентами для Qualcomm, выпускающими самый широкий спектр оборудования 5G, теперь будут выступать лишь китайские компании, и в первую очередь Huawei. Но их продукция с подачи текущего американского правительства теряет популярность у ключевых покупателей в США, Европе и Азии.

Волна перехода на 5G ожидается с конца 2019 по середину 2020 года

Согласно великолепной, очень подробной статье от Lifewire, операторы большинства стран мира начнут осуществлять коммерческое обслуживание согласно спецификациям 5G к концу 2019 года. Это относится и к относительно бедным странам Южной Америки, и к таким крохотным и малонаселённым регионам, как Фарейские острова. Сотовые операторы в основной массе предпочитают железо и ПО от шведской компании Ericsson, которая опережает по популярности всех своих конкурентов (Nokia, Huawei, LG, Samsung, ZTE и другие компании).

Российские операторы в целях развёртывания сетей выбрали себе различных зарубежных партнёров. Билайн, предположительно, сотрудничает с Huawei, ТЕЛЕ2 и Мегафон - с Ericsson, а МТС - с Samsung. В плане развёртывания сетей четвёртого поколения российские операторы показали себя с лучшей стороны, хотя в очень большом числе случаев пиковая скорость соединения для клиента по-прежнему, в апреле 2019 года, ограничена 150 мегабитами в секунду. (Реальная - и вовсе менее, чем сотней). С точки зрения технической возможности, появление рабочих сетей 5G в Москве и Санкт-Петербурге должно состояться раньше последней четверти 2019 года - если разрешится вопрос с передачей требуемых частотных диапазонов в гражданское пользование, против чего выступают военные.

Россия (вроде бы) не отстаёт от мира, с соседями сложнее

Украинские операторы связи с очень большими задержками, относительно мира в целом, переходили с GSM/EDGE на 3G. Переход с 3G на LTE вышел несколько более плавным, но, скорее всего, сети пятого поколения не появятся даже в столице раньше середины-конца 2020 года. 24tv, Obozrevatel

Казахстан, скорее всего, не будет готов к связи нового поколения раньше начала-середины 2020 года. Kursiv

Белоруссия может в теории получить доступ к технологиям 5G раньше Украины и Казахстана, но только если за это выскажется руководство страны. В противном случае прогнозы можно строить лишь на конец 2020 или начало 2021 года. Belnovosti

Как и когда можно будет попробовать 5G на зуб?

Первые смартфоны с поддержкой сетей нового поколения окажутся в продаже по всему миру ближе к середине 2019 года. Быстрее всех прочих производителей на этом направлении работают Samsung, OnePlus и Motorola/Lenovo. В числе прочего оборудования готов к выходу продвинутый 5G-маршрутизатор от компании HTC. Стоит заметить также, что на первых порах связь 5G едва ли будет быстрее уже функционирующих сетей 4G. Ведь в очень многих случаях сильнейшим фактором, ограничивающим скорость доступа абонента к Сети, является не вопрос "последнего километра" - не протокол и не способ, которым абонент соединён с оператором, а отсталость остальной инфраструктуры оператора и ограничения инфраструктуры конкретного региона.