Перед покупкой в Интернете не ленитесь потратить время на поиск: это поможет вам сэкономить до 40%

Хотите новый телефон? Хорошо, но покупая его на первом попавшемся сайте вы рискуете сильно переплатить. Аналитическая компания Minderest обнаружила, что между наименьшими и наибольшими ценами на одно и то же устройство в Интернете существует разброс в 41,3%. Согласно этому отчету, одним из наиболее выгодных магазинов для покупок стал ресурс WirelessBoss.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Аналитики цен из Minderest опубликовали отчет о покупке смартфона онлайн, акцентировав внимание на том, сколько же на этом можно сэкономить. В компании провели сравнение 127 цен на одно и то же устройство с нескольких разных веб-сайтов, предложенных поисковой системой Google Shopping. Выяснилось, что покупатель может сэкономить до 41,3%, просто сравнив цены среди множества различных продавцов.

В частности, рассматривались самые известные на американском рынке продавцы с наибольшим количеством предложений: WirelessBoss; Newegg; N1 Wireless; Walmart; eBay; ElectronicsForce; Target; Cell2Get и NothingButSavings. Их цены для каждого конкретного смартфона (определённая модель, цвет и конфигурация) сравнивались с аналогичными данными с платформы Amazon для просмотра статистики сразу по всем продавцам одновременно.

Результаты такого анализа показали, что WirelessBoss предлагает самые выгодные цены: они, в среднем, всего на 1,22% выше от самых минимальных. А вот сервис с заманчивым названием NothingButSavings (перев. «Ничего, кроме экономии») совсем не оправдал своё имя: его предложения, в среднем, были на 53,09% дороже минимальных.

К примеру, аналитики Minderest обнаружили, что один и тот же Samsung Galaxy Note 9 (цвет Ocean Blue, конфигурация 8/512 ГБ) на Amazon стоил $1049,99, тогда как на NothingButSavings его цена превысила отметку $1300 (т.е. оказалась на 19,38% больше). Получается, что правило «время – деньги» работает и в этом случае: лучше потратить немного времени на поиск, если не хочешь переплачивать за товар онлайн.

Прим. переводч. И хотя данное исследование было проведено в США, его результаты не менее актуальны для наших читателей. Мы рекомендуем вам использовать специальные поисковые системы для сравнения цен на товары и отслеживания рейтинга продавцов (например, e-Katalog, Hotline и проч.), а также кешбэк-сервисы (LetyShops, Smarty.Sale и т.д.) для экономии и возврата средств при покупке.