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Среди комплектующих консоли GPD Win Max действительно оказался процессор AMD Ryzen Embedded V1000

Кажется, что GPD Win Max не станет новой Win 2. (Изображение: Buzzap)
Кажется, что GPD Win Max не станет новой Win 2. (Изображение: Buzzap)
Фотографии внутренних комплектующих грядущего портативного игрового ПК GPD Win Max попали в Сеть. На снимках видно, что для обеспечения работы устройства был выбран чип AMD серии Ryzen V1000. Также выяснилось, что GamePad Digital (GPD) решила сменить название устройства с «Win 2 Max» просто на «Win Max».
by Daniel R Deakin, 21.04.2019
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Новостной портал Liliputing опубликовал некоторые изображения внутренних комплектующих портативного игрового ПК Win Max от GPD. Недавно стало известно, что компания GamePad Digital готовит к выпуску нового мини-компьютера, сразу же окрещённого как Win 2 Max. Однако позже выяснилось, что, во избежание путаницы с существующим Win 2 мини-ПК, цифра «2» не будет фигурировать в названии устройства.

Таким образом, GPD Win Max открывает новую серию и, кроме того, получает встроенный гибридный процессор из линейки AMD Ryzen V1000. Наиболее вероятным кандидатом на это место кажется модель V1605B: четыре ядра, восемь потоков, тактовые частоты от 2 ГГц до 3,6 ГГц, а также интегрированный графический процессор Vega 8. Требования к мощности теплоотвода для Ryzen V1605B составляют 12-25 Вт, что отлично подойдёт для миниатюрного портативного игрового ПК Win Max.

Этот же новостной источник упомянул и другие подробности, включая совместимость с твердотельными накопителями (слот M.2 PCIe), порты HDMI, USB Type-A и Type-C, устройство чтения карт памяти microSD и Wi-Fi адаптер от Intel. На еще одном изображении можно увидеть заднюю сторону GPD Win Max с многочисленными портами и набором боковых кнопок, похожих на те, которые есть на многих других геймпадах и игровых консолях.

Встроенный гибридный процессор AMD Ryzen (Изображение: Liliputing)
Встроенный гибридный процессор AMD Ryzen (Изображение: Liliputing)
Материнская плата и другие компоненты. (Изображение: Liliputing)
Материнская плата и другие компоненты. (Изображение: Liliputing)
Материнская плата и другие компоненты. (Изображение: Liliputing)
Материнская плата и другие компоненты. (Изображение: Liliputing)
Предполагаемые отверстия портов на задней панели. (Источник: Reddit - u/JackFrost71)
Предполагаемые отверстия портов на задней панели. (Источник: Reddit - u/JackFrost71)
 
 

Источник(и)

Liliputing

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Daniel R Deakin, 2019-04-21 (Update: 2019-04-21)

 