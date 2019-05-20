Notebookcheck

Для материнских плат Gigabyte на чипсетах AMD X470 и B450 вышло обновление BIOS, включающее поддержку PCIe 4.0

PCIe Gen4 появился в BIOS материнской платы Gigabyte X470 Aorus Gaming Wi-Fi 7. (Изображение: u/mVran on Reddit)
PCIe Gen4 появился в BIOS материнской платы Gigabyte X470 Aorus Gaming Wi-Fi 7. (Изображение: u/mVran on Reddit)
Компания Gigabyte выпустила обновление микрокода AGESA для своих материнских плат на базе чипсетов X470 и B450, которое приносит поддержку PCIe Gen4. Изначально полагалось, что поддержка нового интерфейса появится в платах на AMD X570. Однако, стоит уточнить, что на скорости PCIe 4.0 будет работать только шина, идущая к процессору Ryzen 3000. Остальные линии PCIe, которые идут к чипсету и слотам M.2 будут работать на скоростях PCIe 3.0.
by Vaidyanathan Subramaniam, 20.05.2019
AMD компьютеры

Мы все знаем, что будущие процессоры AMD Zen2 Ryzen 3000 принесут поддержку стандарта PCI Express (PCIe) 4.0, но до этого момента предполагалось, что для использования новой шины обязательно понадобится и новая материнская плата на чипсете X570. Судя по всему, это не совсем так, ведь компания Gigabyte выпустила обновление BIOS для своих матерински плат на базе чипсетов X470 и B450, которое активирует поддержку PCIe 4.0 в меню настроек. 

Изображение с соответствующим пунктом меню BIOS выложил пользователь Reddit под ником mVran в форуме владельцев материнской платы Gigabyte X470 Aorus Gaming Wi-Fi 7. Четко видно, что после обновления до F40 BIOS появился пункт Gen4 в настройках слотов PCIe. Владельцы материнских плат Gigabyte с чипсетом B450 также отписались о появлении PCIe Gen4 и возможности изменять BCLK после обновления до версии F40.

Это все, конечно, очень интересно, но стоит помнить о нескольких нюансах. Во-первых, новый стандарт будет доступен только в паре с процессором Ryzen 3000. Кроме того, на скоростях PCIe 4.0 будут работать только те линии интерфейса, которые идут напрямую к процессору — то есть, в большинстве случаев ввиду имеется первый слот PCIe x16. Линии, идущие к чипсету и слотам M.2 продолжат работать на скоростях PCIe 3.0. 

Сами же AMD недавно подтвердили, что материнские платы на 300-х и 400-х чипсетах с сокетами AM4 могут поддерживать PCIe 4.0, но конечное внедрение таковой возможности возложили на плечи производителей материнских плат. Кроме того, возможность внедрения Gen4 еще и сильно зависит от разводки конкретной платы. Например, слоты PCIe 3.0 с разветвителями или переключателями не позволят использовать Gen4.

Как бы там ни было, сам факт, что владельцы старых материнских плат с процессорами Ryzen получили шанс обновится до PCIe Gen4, впечатляет и радует. Многие производители материнских плат уже начали выпускать обновления BIOS с поддержкой процессоров Ryzen 3000, но все ли внедрят PCIe Gen4 - открытый вопрос.

Источник(и)

u/mVran on Reddit

Ещё по теме

Кажется, что GPD Win Max не станет новой Win 2. (Изображение: Buzzap)
Среди комплектующих консоли GPD Win Max действительно оказался процессор AMD Ryzen Embedded V1000 21/04/2019
Кажется, Asus готовится выпустить ноутбуки с сочной комбинацией Ryzen / Nvidia. (Изображение: Asus)
Asus готовит ноутбуки с гибридным процессором Zen+ Ryzen Picasso и видеокартами GeForce GTX 1660 Ti / RTX 2060 Turing 25/03/2019
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 3000-серии
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 3000-серии 07/01/2019
Кодовое имя Samsung Galaxy S11 – Pi...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 05 > Для материнских плат Gigabyte на чипсетах AMD X470 и B450 вышло обновление BIOS, включающее поддержку PCIe 4.0
Vaidyanathan Subramaniam, 2019-05-20 (Update: 2019-05-20)

 