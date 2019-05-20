Для материнских плат Gigabyte на чипсетах AMD X470 и B450 вышло обновление BIOS, включающее поддержку PCIe 4.0

Компания Gigabyte выпустила обновление микрокода AGESA для своих материнских плат на базе чипсетов X470 и B450, которое приносит поддержку PCIe Gen4. Изначально полагалось, что поддержка нового интерфейса появится в платах на AMD X570. Однако, стоит уточнить, что на скорости PCIe 4.0 будет работать только шина, идущая к процессору Ryzen 3000. Остальные линии PCIe, которые идут к чипсету и слотам M.2 будут работать на скоростях PCIe 3.0.

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Мы все знаем, что будущие процессоры AMD Zen2 Ryzen 3000 принесут поддержку стандарта PCI Express (PCIe) 4.0, но до этого момента предполагалось, что для использования новой шины обязательно понадобится и новая материнская плата на чипсете X570. Судя по всему, это не совсем так, ведь компания Gigabyte выпустила обновление BIOS для своих матерински плат на базе чипсетов X470 и B450, которое активирует поддержку PCIe 4.0 в меню настроек.

Изображение с соответствующим пунктом меню BIOS выложил пользователь Reddit под ником mVran в форуме владельцев материнской платы Gigabyte X470 Aorus Gaming Wi-Fi 7. Четко видно, что после обновления до F40 BIOS появился пункт Gen4 в настройках слотов PCIe. Владельцы материнских плат Gigabyte с чипсетом B450 также отписались о появлении PCIe Gen4 и возможности изменять BCLK после обновления до версии F40.

Это все, конечно, очень интересно, но стоит помнить о нескольких нюансах. Во-первых, новый стандарт будет доступен только в паре с процессором Ryzen 3000. Кроме того, на скоростях PCIe 4.0 будут работать только те линии интерфейса, которые идут напрямую к процессору — то есть, в большинстве случаев ввиду имеется первый слот PCIe x16. Линии, идущие к чипсету и слотам M.2 продолжат работать на скоростях PCIe 3.0.

Сами же AMD недавно подтвердили, что материнские платы на 300-х и 400-х чипсетах с сокетами AM4 могут поддерживать PCIe 4.0, но конечное внедрение таковой возможности возложили на плечи производителей материнских плат. Кроме того, возможность внедрения Gen4 еще и сильно зависит от разводки конкретной платы. Например, слоты PCIe 3.0 с разветвителями или переключателями не позволят использовать Gen4.

Как бы там ни было, сам факт, что владельцы старых материнских плат с процессорами Ryzen получили шанс обновится до PCIe Gen4, впечатляет и радует. Многие производители материнских плат уже начали выпускать обновления BIOS с поддержкой процессоров Ryzen 3000, но все ли внедрят PCIe Gen4 - открытый вопрос.