AMD представила мобильные процессоры Ryzen 3000-серии

Две модели из А-серии построены на основе устаревшей архитектуры Excavator и содержат видеоядро GCN 1.2 с тремя вычислительными блоками.

Производится они будут по 28-нм техпроцессу, а главное их достоинство - крайне скромный теплопакет (6 Вт). Встретить эти процессоры можно будет в дешевых ноутбуках, где они составят прямую конкуренцию Intel Pentium N3350 и N4200.