AMD представила мобильные процессоры Ryzen 3000-серии
Новые мобильный чипы отличаются по многим характеристикам: частота, TDP, количество ядер, конфигурация встроенной графики Radeon Vega. Более того, новые процессоры изготавливаются по разному техпроцессу: большая часть в соответствии с 12-нм, а двухъядерные модели - 14-нм.
Самый производительный процессор в линейке - Ryzen 7 3750H - содержит четыре ядра с архитектурой Zen+ с поддержкой многопоточности, 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, и встроенную видеокарту Radeon Vega 10. Базовая рабочая частота составляет 2.3 ГГц, а максимальная - 4 ГГц. Штатная частота видеоядра составляет 1400 МГц. Теплопакет указывается на уровне 35 Вт, предназначен данный чип для игровых ноутбуков.
Ниже приведена таблица характеристик всех новых мобильных чипов AMD Ryzen. Сообщается, что первые устройства о свежими процессорами появятся в продаже в течение первого квартала первого квартала 2019.
Две модели из А-серии построены на основе устаревшей архитектуры Excavator и содержат видеоядро GCN 1.2 с тремя вычислительными блоками.
Производится они будут по 28-нм техпроцессу, а главное их достоинство - крайне скромный теплопакет (6 Вт). Встретить эти процессоры можно будет в дешевых ноутбуках, где они составят прямую конкуренцию Intel Pentium N3350 и N4200.