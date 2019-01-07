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Двойной анонс от Nvidia: мобильные видеокарты RTX и настольная RTX 2060

Представлены мобильные видеокарты RTX 2XXX и настольная RTX 2060. (Изображение: KEDDR)
Представлены мобильные видеокарты RTX 2XXX и настольная RTX 2060. (Изображение: KEDDR)
Сегодня на специальном мероприятии, которое обычно проходит перед выставкой CES 2019, компания Nvidia официально представила новое поколение мобильных видеокарт RTX 2XXX, а также наконец показала настольную видеокарту RTX 2060
by Anton Avdyushkin, 07.01.2019

Мобильные видеокарты Nvidia RTX 2XXX

Итак, в обновленную линейку мобильных ускорителей вошли три модели: RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060. Новые видеокарты призваны вывести ноутбуки на новый уровень графической производительности. Так, топовая мобильная GeForce RTX 2080 превосходит настольную GTX 1080; мобильная RTX 2060 обходит настольную GTX 1070. Естественно, всю мощь новых адаптеров можно использовать не только в играх, но и профессиональном ПО. Например, утверждается, что ноутбук с RTX 2080 способен в реально времени обрабатывать картинку в разрешении 6К.

Все новые мобильные видеокарты основаны на тех же чипах и имеют такой же объем памяти, что и настольные версии, а отличие заключается в рабочих частотах. Полные характеристики приведены ниже.

Модель Количество ядер CUDA Базовая частота GPU, МГц Частота GPU в режиме Boost, МГц Потребляемая мощность, Вт Объем памяти GDDR6, ГБ Ширина шины памяти, бит Пропускная способность памяти, ГБ/с
GeForce RTX 2080 2944 735-1380 1095-1590 80-150+ 8 256 448
GeForce RTX 2070 2304 885-1215 1185-1440 80-115 8 256 448
GeForce RTX 2060 1920 960 1200 80-90 6 192 336

Ноутбуки с новыми видеокартами на борту поступят в продажу уже 29 января. В Nvidia обещают что к этому времени мы увидим 40 различных моделей (более 100 различных конфигураций). Новинки представят компании Acer, Alienware, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo Legion, MSI, Razer и Samsung.

Настольная видеокарта Nvidia RTX 2060

На том же мероприятии компания также анонсировала настольную видеокарту RTX 2060, которая стала самой доступной в серии - в версии Founders Edition стоимость заявлена на уровне $350. Продажи новинки стартуют 15 января.

По производительности GeForce RTX 2060 превосходит предшественницу в 1.4 - 3 раза, в целом новинка на одном уровне с GTX 1070 Ti.

Построена видеокарта на чипе TU106, содержит 48 блоков растеризации, 1920 ядер CUDA, 30 RT блоков и 240 тензорных ядер. Базовая частота составляет 1365 МГц, максимальная - 1680 МГц. Объем видеопамяти составляет 6 ГБ (GDDR6), а эффективная частота - 14 ГГц, разрядность шины 192 бита. Пропускная способность памяти составляет 336 ГБ/с - это больше, чем у GTX 1080. Видеокарта использует дополнительное питание (восьмиконтактный разъем), теплопакет заявлен на уровне 160 Вт.

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Anton Avdyushkin, 2019-01- 7 (Update: 2019-01- 7)

 