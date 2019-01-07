Двойной анонс от Nvidia: мобильные видеокарты RTX и настольная RTX 2060
Мобильные видеокарты Nvidia RTX 2XXX
Итак, в обновленную линейку мобильных ускорителей вошли три модели: RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060. Новые видеокарты призваны вывести ноутбуки на новый уровень графической производительности. Так, топовая мобильная GeForce RTX 2080 превосходит настольную GTX 1080; мобильная RTX 2060 обходит настольную GTX 1070. Естественно, всю мощь новых адаптеров можно использовать не только в играх, но и профессиональном ПО. Например, утверждается, что ноутбук с RTX 2080 способен в реально времени обрабатывать картинку в разрешении 6К.
Все новые мобильные видеокарты основаны на тех же чипах и имеют такой же объем памяти, что и настольные версии, а отличие заключается в рабочих частотах. Полные характеристики приведены ниже.
|Модель
|Количество ядер CUDA
|Базовая частота GPU, МГц
|Частота GPU в режиме Boost, МГц
|Потребляемая мощность, Вт
|Объем памяти GDDR6, ГБ
|Ширина шины памяти, бит
|Пропускная способность памяти, ГБ/с
|GeForce RTX 2080
|2944
|735-1380
|1095-1590
|80-150+
|8
|256
|448
|GeForce RTX 2070
|2304
|885-1215
|1185-1440
|80-115
|8
|256
|448
|GeForce RTX 2060
|1920
|960
|1200
|80-90
|6
|192
|336
Ноутбуки с новыми видеокартами на борту поступят в продажу уже 29 января. В Nvidia обещают что к этому времени мы увидим 40 различных моделей (более 100 различных конфигураций). Новинки представят компании Acer, Alienware, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo Legion, MSI, Razer и Samsung.
Настольная видеокарта Nvidia RTX 2060
На том же мероприятии компания также анонсировала настольную видеокарту RTX 2060, которая стала самой доступной в серии - в версии Founders Edition стоимость заявлена на уровне $350. Продажи новинки стартуют 15 января.
По производительности GeForce RTX 2060 превосходит предшественницу в 1.4 - 3 раза, в целом новинка на одном уровне с GTX 1070 Ti.
Построена видеокарта на чипе TU106, содержит 48 блоков растеризации, 1920 ядер CUDA, 30 RT блоков и 240 тензорных ядер. Базовая частота составляет 1365 МГц, максимальная - 1680 МГц. Объем видеопамяти составляет 6 ГБ (GDDR6), а эффективная частота - 14 ГГц, разрядность шины 192 бита. Пропускная способность памяти составляет 336 ГБ/с - это больше, чем у GTX 1080. Видеокарта использует дополнительное питание (восьмиконтактный разъем), теплопакет заявлен на уровне 160 Вт.