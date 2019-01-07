Двойной анонс от Nvidia: мобильные видеокарты RTX и настольная RTX 2060

Сегодня на специальном мероприятии, которое обычно проходит перед выставкой CES 2019, компания Nvidia официально представила новое поколение мобильных видеокарт RTX 2XXX, а также наконец показала настольную видеокарту RTX 2060

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Мобильные видеокарты Nvidia RTX 2XXX

Итак, в обновленную линейку мобильных ускорителей вошли три модели: RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060. Новые видеокарты призваны вывести ноутбуки на новый уровень графической производительности. Так, топовая мобильная GeForce RTX 2080 превосходит настольную GTX 1080; мобильная RTX 2060 обходит настольную GTX 1070. Естественно, всю мощь новых адаптеров можно использовать не только в играх, но и профессиональном ПО. Например, утверждается, что ноутбук с RTX 2080 способен в реально времени обрабатывать картинку в разрешении 6К.