Nvidia готовится представить мобильные видеокарты RTX 2000 на выставке CES 2019
Ранее прошёл слух о том, что видеокарты серии RTX 2000 появятся уже в 2018 году, однако теперь достоверно известно, что официальный анонс произойдёт 6 января на выставке CES 2019. Похоже, что у сотрудников Nvidia возникли заминки с первой волной видеокарт, так что массовый запуск пришлось отложить на несколько месяцев. Тем не менее, компания уже активно рассылает образцы производителям оборудования, а также проверенным тестировщикам с предупреждением о том, что обзоры должны выйти не ранее 26 января следующего года.
Пока что нет подтверждённой информации касательно наименований новинок, но согласно инсайдерской информации от партнёров WCCFTech лишь модели 2080 и 2070 представят серию RTX, в то время как 2060, 2050 Ti и 2050 получат классическое наименование GTX. Появится также Max-Q версии 2080 и 2070 модели, но производители кастомных ноутбуков скорее всего смогу уместить полноценные настольные видеокарты в громоздких шасси, но только за очень большие деньги.
Производители комплектующих для ноутбуков хотят снабдить чипы Turing улучшенной системой охлаждения, несмотря на то, что они изготовлены по 12-нм техпроцессу, как и их предшественники из поколения Pascal. Вероятно, их стратегия, призванная приблизить характеристики теплоотвода к желаемым, заключается в импровизации с частотами ядра и ОЗУ.
Так как запрет на разглашение подробностей о новинке будет снят лишь в конце января, первые ноутбуки с видеокартами RTX/GTX 2000 появятся в продаже ближе к февралю. Так что, тем, кто планировал обновить «железо» в честь праздников, стоит подождать еще немного, чтобы в итоге приобрести действительно стоящую видеокарту поколения Turing.