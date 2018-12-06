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Nvidia готовится представить мобильные видеокарты RTX 2000 на выставке CES 2019

Первые лэптопы с новыми видеокартами Turing будут в продаже с февраля 2019 (Изображение: HotHardware)
Первые лэптопы с новыми видеокартами Turing будут в продаже с февраля 2019 (Изображение: HotHardware)
Очевидно, компании Nvidia необходимо решить ряд проблем, возникших с чипами Turing, так как массовое производство отложено на несколько месяцев. Из-за этого модельный ряд RTX 2000, скорее всего, будет представлен на CES 2019, а в продажу попадёт не ранее февраля следующего года. Согласно инсайдерской информации в линейку войдут устройства 2080, 2070, 2060, 250 Ti и 2050, а также версии Max-Q для двух топовых аппаратов.
by Bogdan Solca, 06.12.2018
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Ранее прошёл слух о том, что видеокарты серии RTX 2000 появятся уже в 2018 году, однако теперь достоверно известно, что официальный анонс произойдёт 6 января на выставке CES 2019. Похоже, что у сотрудников Nvidia возникли заминки с первой волной видеокарт, так что массовый запуск пришлось отложить на несколько месяцев. Тем не менее, компания уже активно рассылает образцы производителям оборудования, а также проверенным тестировщикам с предупреждением о том, что обзоры должны выйти не ранее 26 января следующего года.

Пока что нет подтверждённой информации касательно наименований новинок, но согласно инсайдерской информации от партнёров WCCFTech лишь модели 2080 и 2070 представят серию RTX, в то время как 2060, 2050 Ti и 2050 получат классическое наименование GTX. Появится также Max-Q версии 2080 и 2070 модели, но производители кастомных ноутбуков скорее всего смогу уместить полноценные настольные видеокарты в громоздких шасси, но только за очень большие деньги.

Производители комплектующих для ноутбуков хотят снабдить чипы Turing улучшенной системой охлаждения, несмотря на то, что они изготовлены по 12-нм техпроцессу, как и их предшественники из поколения Pascal. Вероятно, их стратегия, призванная приблизить характеристики теплоотвода к желаемым, заключается в импровизации с частотами ядра и ОЗУ.

Так как запрет на разглашение подробностей о новинке будет снят лишь в конце января, первые ноутбуки с видеокартами RTX/GTX 2000 появятся в продаже ближе к февралю. Так что, тем, кто планировал обновить «железо» в честь праздников, стоит подождать еще немного, чтобы в итоге приобрести действительно стоящую видеокарту поколения Turing. 

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Bogdan Solca, 2018-12- 6 (Update: 2018-12- 7)

 