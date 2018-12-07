Представлен 7-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8cx для ноутбуков на Windows с производительностью уровня Intel Core U
Итак, дебютировавший сегодня Snapdragon 8cx, как и Snapdragon 855 производится по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Отличие от показанного вчера мобильного чипсета состоит в том, что Snapdragon 8cx рассчитан на применение в составе ноутбуков с Windows 10. Таким образом, Qualcomm создала первую в мире 7-нм однокристальную систему для ПК (привет Intel!).
Процессорная часть состоит из двух кластеров Kryo 495: один с кастомными ядрами Cortex A76 (предварительная информация) частотой 2.75 ГГц (на тестовых образцах презентации была такая) и один с четырьмя энергоэффективными. Объем кэш-памяти третьего уровня составляет 10 МБ - очень неплохо.
Графика в чипсете представлена Adreno 680, которая поддерживает аппаратное декодирование H.265 и VP9, а также API OpenGL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan 1.1 и DirectX 12; есть возможность подключения двух внешних 4К HDR дисплеев. По словам Qualcomm, Adreno 680 является наиболее производительной графикой, которую они когда-либо создавали. Она в 3.5 раза мощнее аналога в Snapdragon 835 и в 2 раза превосходит Snapdragon 850 (разогнанная версия Snapdragon 845). Энергоэффективность всей платформы Snapdragon 8cx в целом улучшилась на 60% по сравнению с Snapdragon 850.
В состав однокристальной системы также входит сигнальный процессор Hexagon 690, процессор-обработчик изображения Spectra 390 и LTE-модем Snapdragon X24, обеспечивающий предельную скорость соединения вплоть до 2 Гбит/с (может работать в паре с 5G-модемом Snapdragon X50). Чипсет включает в себя восьмиканальный контроллер памяти LPDDR4x (до 16 ГБ), а также интерфейсы eUFS 3.0, NVMe SSD и даже PCIe 3.0 x4. Благодаря наличию последнего, производителю смогут добавлять дополнительные порты, например Thunderbolt 3, по своему усмотрению. Поддерживается также WiFi 6 (802.11 ad), Bluetooth 5.0 и быстрая зарядка Quick Charge 4+.
Самое важное - это производительность и здесь, как утверждают представители Qualcomm, новая 7-Вт платформа наравне с 15-Вт чипами Intel Whiskey Lake-U. Более того, компания заявляет, что новинка в два раза превосходит Intel Amber Lake-Y. Просто напомним, что один из таких, а именно - Core i5-8210Y, используется в Apple MacBook Air последнего поколения. К сожалению, конкретные бенчмарки в которых проводилось сравнение платформ, пока не приводятся. Как бы там ни было, все, что мы знаем о системе на данный момент и так очень интригует. Кроме всего прочего, на презентации было упомянуто, что Snapdragon 8cx содержит вдвое больше транзисторов (в сравнении с Snapdragon 850).
Судя по всему, на основе Snapdragon 8cx можно будет создавать бесшумные, производительные устройства, обладающие отличным запасом автономности - в Qualcomm пообещали, что время работы будет на уровне устройств со Snapdragon 850 (Lenovo Yoga C630 WOS и Samsung Galaxy Book 2).Первые ноутбуки на Snapdragon 8cx появятся в третьем квартале 2019 года и будут работать на Windows 10 вплоть до версии Enterprise. На данный момент известно, что ASUS и Lenovo уже готовят свои модели на новой платформе. Также, есть вероятность увидеть подобные устройства уже на CES 2019.
Ниже приведен полный список характеристик новой платформы.