Представлен 7-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8cx для ноутбуков на Windows с производительностью уровня Intel Core U

Ранее информация о том, что Qualcomm может выпустить производительный Snapdragon для ноутбуков и ПК появлялась из большого числа источников. Сообщалось тогда лишь то, что процессор сможет конкурировать с x86 системами. И вот, в последний день Tech Summit 2018 компания Qualcomm все-таки представила новый мощный процессор для ноутбуков с Windows 10 on ARM. Правда, название новинки оказалось вовсе не таким, как утверждали слухи.

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Итак, дебютировавший сегодня Snapdragon 8cx, как и Snapdragon 855 производится по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Отличие от показанного вчера мобильного чипсета состоит в том, что Snapdragon 8cx рассчитан на применение в составе ноутбуков с Windows 10. Таким образом, Qualcomm создала первую в мире 7-нм однокристальную систему для ПК (привет Intel!).

Процессорная часть состоит из двух кластеров Kryo 495: один с кастомными ядрами Cortex A76 (предварительная информация) частотой 2.75 ГГц (на тестовых образцах презентации была такая) и один с четырьмя энергоэффективными. Объем кэш-памяти третьего уровня составляет 10 МБ - очень неплохо.

Графика в чипсете представлена Adreno 680, которая поддерживает аппаратное декодирование H.265 и VP9, а также API OpenGL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan 1.1 и DirectX 12; есть возможность подключения двух внешних 4К HDR дисплеев. По словам Qualcomm, Adreno 680 является наиболее производительной графикой, которую они когда-либо создавали. Она в 3.5 раза мощнее аналога в Snapdragon 835 и в 2 раза превосходит Snapdragon 850 (разогнанная версия Snapdragon 845). Энергоэффективность всей платформы Snapdragon 8cx в целом улучшилась на 60% по сравнению с Snapdragon 850.



