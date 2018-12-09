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Первые 5G-смартфоны будут стоить как ноутбуки

Первые 5G-смартфоны будут недешёвым удовольствием (Изображение: RCR Wireless)
Первые 5G-смартфоны будут недешёвым удовольствием (Изображение: RCR Wireless)
Новый стандарт связи уже не за горами, так что многих интересует вопрос о том, сколько же, в среднем, будет стоить смартфон с поддержкой 5G-сетей, потому что их появление в продаже анонсировано уже с первой половины следующего года.
by Alina Bakhvalova, 09.12.2018

Ранее мы писали о тестовых запусках 5G-сетей в разных странах мира, однако пока что рано говорить о массовом внедрении нового стандарта связи, поскольку необходимое техническое оснащение у многих провайдеров ещё не готово. Тайваньская ассоциация TwIoTA подтверждает отсутствие коммерческого потенциала у технологии 5G на данном этапе тестирования. Широкое внедрение и массовое использование 5G прогнозируются не раньше 2020 года ещё и по той причине, что первые смартфоны с поддержкой нового стандарта связи будут просто недоступны большинству пользователей.

Всем известно, что новинки редко бывают дешёвыми, так что сразу ждать доступных цен на 5G-смартфоны точно не стоит. Прогнозируется, что первые смартфоны с поддержкой 5G, которые появятся в продаже уже со следующего года, будут стоить от $725 (по другим данным от $1165) до $1455. Однако нет причин паниковать: специалисты уверяют, что к 2020 произойдёт снижение цен на 5G-смартфоны, так что самый дешёвый из них можно будет приобрести всего за $145.

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Alina Bakhvalova, 2018-12- 9 (Update: 2018-12- 9)

 