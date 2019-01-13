Компания Apple уже налаживает поставки 5G-модемов и наконец выпускает на рынок долгожданную беспроводную зарядку

Как известно, обещанного три года ждут: так и случилось с анонсированной ещё в сентябре 2017 года беспроводной зарядкой Apple AirPower. Однако это новость ни в какое сравнение не идёт с перспективой уже в этом году увидеть сотрудничество двух вечных конкурентов – Apple и Samsung.

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Как всегда, инсайдеры из Twitter всё узнают первыми: стало известно, что производитель AirPods и USB-C кабелей для «яблочных» устройств, компания Luxshare Precision, наконец-то получила заказ на беспроводную зарядку AirPower. Конечно же никаких точных сроков пока не приводится, но уже эта новость радует пользователей iPhone, ждущих данное устройство со времён той самой презентации, проведённой ещё в сентябре 2017 года.

Вторая новость ещё более интригующая: желая оснастить свои будущие мобильные устройства поддержкой 5G, компания Apple обратилась с предложением о сотрудничестве ни к кому-нибудь, а к своему первому конкуренту – к Samsung. Впрочем, как известно, нет ни вечных друзей, ни вечных врагов: памятуя разрыв Apple с Qualcomm, который ранее был её поставщиком, а теперь является лютым врагом, спровоцировавшим судовой процесс, ни в чём нельзя быть уверенным наверняка. После того как в 2018 году Apple полностью перешла к модемам от Intel, прервав сотрудничество с Qualcomm, последовал ряд судебных разбирательств по поводу нарушения патентных прав, что привело к запрету некоторых моделей iPhone в Китае (кстати, китайские производители смартфонов очень тесно сотрудничают с компанией Qualcomm, которая производит львиную долю внутреннего оснащения их устройств).

Так что, не нужно гадать на кофейной гуще, чтобы убедится в том, что получить новые чипы с поддержкой 5G от Qualcomm компания Apple вряд ли сможет в ближайшие годы. Так что не остается ничего другого, кроме как искать других поставщиков. Что, собственно, сейчас и реализуется полным ходом. Видимо, побаиваясь класть все яйца в одну корзину, яблочный гигант проводит переговоры сразу и с Samsung, и с MediaTek.

Чем закончится вся эта затея – только время покажет. Однако подготовка к запуску 5G уже идёт полным ходом. Следовательно, в этом году корпоративный сегмент уже наверняка получит доступ к сетям нового поколения. А вот обычным пользователям, скорее всего, придётся подождать пока сети станут общедоступными, а цена на соответствующие смартфоны упадёт до желаемой отметки.