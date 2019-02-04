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Смартфон Apple iPhone XIR получит каплевидный вырез и четыре варианта расцветки

Дизайн нового iPhone XIR почти во всём повторяет предшественника, за исключением уменьшенного выреза вверху экрана (Изображение: Igeekphone)
Дизайн нового iPhone XIR почти во всём повторяет предшественника, за исключением уменьшенного выреза вверху экрана (Изображение: Igeekphone)
Инсайдеры с Igeekphone не дремлют: эксклюзивные рендеры iPhone XIR уже объявились в Сети, несмотря на то, что премьера новинок от Apple произойдет более чем через полгода.
by Alina Bakhvalova, 04.02.2019

Поскольку «Х» в названии iPhone XR означает «10», то, вполне логично ожидать, что следующая линейка будет называться «XIR», т.е. «11R», хотя в Сети также мелькали варианты iPhone XR 2 и iPhone XR 2019. И всё-таки, что же стало известно о новинке от Apple?

Ресурс Igeekphone опубликовал первые изображения смартфона, которые демонстрируют изменённый, урезанный вырез вверху экрана. Сразу возникает резонный вопрос: где же расположатся датчики, необходимые для функционирования технологии Face ID? Видимо, теперь от такой роскоши придётся отказаться, либо Apple упростит процедуру распознавания и одной фронтальной камеры будет хватать для её реализации (что звучит несколько сомнительно, ведь мы говорим не о китайском смартфоне).

Тем не менее, система защиты есть и реализована она через сканер отпечатка пальца, вмонтированного в экран. Неизменным остался дизайн задней панели, где вновь разместилась одинарная камера и LED-вспышка. Правда, на этот раз мы говорим о камере 3D TOF (3D Time of Flight), поддерживающей массу возможностей от VR-эффектов до улучшенной портретной съемки. Кроме того, iPhone XIR должен получит ещё более качественный зум, чем у предшественника. Смартфон будет официально представлен на традиционной ежегодной сентябрьской выставке устройств Apple.

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Alina Bakhvalova, 2019-02- 4 (Update: 2019-02- 4)

 