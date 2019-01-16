«Черновики» нового Apple iPhone XI уже засветились в Сети

За последние несколько дней в Сети появилось целых два варианта дизайна нового iPhone XI. При чём это абсолютно разные версии и обе довольно новаторские для устройств Apple.

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Как всегда, в сентябре нас ждёт традиционная презентация новинок от компании Apple, к которой последняя должна подойти во всеоружии, если не хочет потерять своё место на рынке. Так что вполне резонно предположить, что прототипы некоторых устройств уже готовы и тестируются. По крайней мере известный инсайдер OnLeaks именно так и утверждает, предоставив в доказательство фото с дизайном нового iPhone. А не ранее, чем за неделю до этого тот же OnLeaks выкладывал в Сеть совершенно другой вариант оформления устройства, подтверждённый не менее авторитетным источником – IceUniverce. Но обо всём по порядку.

Итак, хронологически первый вариант дизайна iPhone XI, засветившийся в Сети демонстрировал лишь заднюю сторону смартфона, где три объектива и LED-вспышка «скучковались» в правом верхнем углу на небольшом квадрате. Скорее всего, среди всего этого добра расположились такие элементы как: основной объектив, телеобъектив и ToF-модуль, определяющий расстояние до объектов (что позволит создавать 3D-модели в приложениях с дополненной реальностью). Остальные элементы как, например, кнопки включения и регулировки громкости остались на своих местах.

