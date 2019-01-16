«Черновики» нового Apple iPhone XI уже засветились в Сети
Как всегда, в сентябре нас ждёт традиционная презентация новинок от компании Apple, к которой последняя должна подойти во всеоружии, если не хочет потерять своё место на рынке. Так что вполне резонно предположить, что прототипы некоторых устройств уже готовы и тестируются. По крайней мере известный инсайдер OnLeaks именно так и утверждает, предоставив в доказательство фото с дизайном нового iPhone. А не ранее, чем за неделю до этого тот же OnLeaks выкладывал в Сеть совершенно другой вариант оформления устройства, подтверждённый не менее авторитетным источником – IceUniverce. Но обо всём по порядку.
Итак, хронологически первый вариант дизайна iPhone XI, засветившийся в Сети демонстрировал лишь заднюю сторону смартфона, где три объектива и LED-вспышка «скучковались» в правом верхнем углу на небольшом квадрате. Скорее всего, среди всего этого добра расположились такие элементы как: основной объектив, телеобъектив и ToF-модуль, определяющий расстояние до объектов (что позволит создавать 3D-модели в приложениях с дополненной реальностью). Остальные элементы как, например, кнопки включения и регулировки громкости остались на своих местах.
Что же касается новой утечки информации, то второй вариант выглядит гораздо более правдоподобно с размешенным горизонтально по центру модулем камер (видимо, это тренд следующего сезона, поскольку расположение точно такое же как в и Samsung Galaxy S10). Кроме того, новаторской выглядит и кольцевая вспышка, расположившаяся в центре. Кстати, засветилась и передняя сторона устройства, где всё так же присутствует вырез сверху, но рамки дисплея всё-таки стали тоньше. Также идут слухи о замене USB Type-C портом Lightning.
А теперь о самом главном: что же нам показали? Скорее всего, это два разных устройства, которые будут представлены в сентябре. Однако говорить, что это iPhone XI и iPhone XI Max вряд ли корректно, поскольку обычно эти версии вообще не отличаются внешне, кроме как размером. Поэтому, вполне вероятно, что один из вариантов – это тот самый запланированный бюджетник по типу iPhone XR на фоне iPhone XS и iPhone XS Max. Либо же компания находится на стадии выбора между двумя версиями дизайна, одна из которых никогда не появится в магазинах, а другая – украсит прилавки уже к концу года.