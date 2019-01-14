Galaxy S10 и Galaxy M, или какие новинки от компании Samsung ждут нас в скором времени

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Как и многие наши новости, эта появилась из-за инсайдерских сведений. Во-первых, в небеизвестном Twitter-аккаунте Ice Universe была опубликована информация о Galaxy S10 Plus, а именно, о некоторых его характеристиках: аккумулятор на 4000 мАч, процессор Snapdragon 855 либо Exynos 9820, 6.4-дюймовый дисплей, а также подэкранный сканер отпечатка пальцев (о чем можно догадаться, просто взглянув на дизайн устройства).

Во-вторых, на форуме XDA Developers были опубликованы некоторые подробности об основной камере Galaxy S10: в базовой комплектации будет присутствовать обычный и широкоугольный сенсор, а в Plus-версии к ним добавят ещё и телеобъектив. При этом, по сравнению с предшественниками, дизайн камер несколько видоизменён, поскольку теперь они расположены не вертикально, а горизонтально, при чём прямо по центру задней крышки.

Кроме того, на форуме приводятся такие цифры (для Galaxy S10 Plus): широкоугольный модуль на 16 МП, f/1.9, угол обзора 123 градуса, без автофокуса или OIS, основной объектив на 12 МП, f/1.5-2,4, угол обзора 78 градусов, с автофокусом и OIS и, наконец, телеобъектив на 13 МП, f/2.4, угол обзора 45 градусов, с автофокусом и OIS.

Первый «выход в свет» флагманской линейки Samsung Galaxy S10 запланирован на презентации с броским названием «Unpacked» (буквально, «Распаковка»), которая пройдёт 20 февраля в Сан-Франциско. Однако до этого момента южнокорейская компания запланировала ещё одно немаловажное мероприятие: анонс новой бюджетной линейки смартфонов Galaxy M, назначенным на 28 января.

Согласно предварительным данным, модельный ряд будет представлен устройствами Galaxy M10 и Galaxy M20, первое из которых будет оснащено восьмиядерным процессором Exynos 7870 и 3 ГБ ОЗУ, а второе – процессором Exynos 7885, теми же 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутреннего хранилища, а также дисплеем с каплевидным вырезом, двойной основной камерой на 13 МП + 5 МП и энергоёмким аккумулятором на 5000 мАч. Кроме того, смартфоны получат порты USB-C, а также 3.5-мм аудио разъёмы и ценник от $135. При этом, устройства линейки Galaxy M будут продаваться онлайн эксклюзивно на сайте Amazon.