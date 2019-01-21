Борьба за индийских потребителей официально началась

Кажется, в этом году наметилась новая тенденция: производители смартфонов будут соревноваться не в производстве самых топовых флагманов, а… наиболее бюджетных устройств. Уже как минимум две компании – Samsung и Xiaomi – намекнули о своих планах касательно данного рыночного сегмента.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Наиболее искушённых технолюбителей становится всё сложнее удивлять с каждым годом. Теперь уже требуется не только прирост ОЗУ, увеличение дисплея или мощности процессора, а какие-то из ряда вон выдающие особенности – как гибкий экран, отсутствие кнопок в устройстве и т.д. Поэтому (да и не только поэтому) некоторые компании решили переключить внимание на менее развитые рынки и заняться разработкой самых бюджетных смартфонов. По сути, их цель увеличить количество потребителей и, вслед за этим, продаваемых услуг. Как говорится, развивающиеся рынки – это будущее мировой экономики, поэтому на них нужно взращивать лояльность бренду.

И если Xiaomi в этом смысле абсолютно «свой», то стремление Samsung закрепиться на рынке бюджетников несколько удивляет. Корейская компания выпустила новый процессор Exynos 7904, заявив, что он ориентирован конкретно на индийских потребителей. Однокристальная система создана по14-нм техпроцессу и оснащена двумя ядрами Cortex-A73 (1,8 ГГц) и шестью ядрами Cortex-A53 (1,6 ГГц), а также графическим ядром Mali-G71 MP2 и модемом LTE Cat.12 со скоростью до 600 Мбит/с.

Кроме того, возможности Exynos 7904 включают поддержку Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, FM-радио, флеш-памяти eMMC 5.1, оперативной памяти LPDDR4x, камер до 32 МП, а также экрана разрешением до 2400 х 1080 пикселей. Тяжело сказать, будет ли данный процессор сердцевиной нового Galaxy M, однако, судя по утечкам данных, цена на данный смартфон будет стартовать не со $135 (как мы писали ранее), а со $112, что о чём-то да говорит. Тем более, что и однокристальная система, и линейка Galaxy M сейчас параллельно находятся в производстве.

Что же касается другого производителя, то сейчас Xiaomi разрабатывает свой новый бюджетник Redmi Go на ОС Android Go Edition. Последняя требует значительно меньший объем ОЗУ, вплоть до 1 ГБ, что позволяет сделать устройство значительно более доступным по цене. Кроме того, новинка будет обладать дисплеем в 5,9-дюймов, однако кроме этого никаких подробностей о Redmi Go пока нет. Тем не менее, можно предположить, что предложенные характеристики будут не хуже, чем у её прямого конкурента Micromax Bharat 5 Infinity, который содержит в себе: процессор MediaTek MT6739, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, 5,45-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Также логично предположить, что цена у Redmi окажется ещё более демократичной, чем у Galaxy M, т.е. около $100. Кстати, тут нам на помощь снова приходят конкуренты: Micromax Bharat 5 Infinity доступен всего за $75, так что устройство Xiaomi вряд ли будет гораздо дороже, ведь цена – это сильная сторона данного китайского производителя.