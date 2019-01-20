Facebook тестирует новую платформу и снова участвует в судебном разбирательстве
Скандалы с нарушением конфиденциальности и утечками личной информации пользователей уже стали для компании Facebook обычным делом. Только за последний год произошло не менее трёх подобных прецедентов.
Первый из них – это печальноизвестный скандал с Cambridge Analytica, получившей данные о 87 млн пользователей. В процессе разбирательства участвовали ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Федеральная торговая комиссия (FTC). Выяснилось, что некий Александр Коган (Aleksandr Kogan) ещё в 2015 году создал то самое приложение-викторину thisisyourdigitallife, которое воровало данные пользователей и отправляло их в Cambridge Analytica. При чём представители последней утверждают, что, узнав, каким противозаконным способом были получены предоставленные данные, тут же удалило их.
После этого был поднят вопрос о введении в ЕС закона о конфиденциальности данных, который даёт каждому европейцу право узнать, какие данные о нем хранятся, как и где они используются, а также право потребовать удаления этих данных. Кроме того, за нарушение закона может быть выписан штраф в размере до 4% годового оборота компании/соцсети и т.п. преступившей его.
Вторым скандалом стала утечка личной информации пользователей в открытый доступ: в мае 2018 года публикации, которые создавались пользователями для узкого круга лиц, на несколько дней получили параметр «общедоступный», из-за чего их можно было прочесть, даже не будучи пользователем Facebook. Такая оплошность, вероятно, возникла в связи с тестированием новой функции обмена данными, однако это, как говорится, слабое оправдание.
Третий прецедент связан с хакерской атакой, совершённой в сентябре через уязвимость функции «View As», позволяющий посмотреть, как ваш профиль видят другие пользователи. Благодаря недочётам в системе, хакерам удалось получить доступ к 30 млн аккаунтов, в т.ч. всю личную информацию (контакты, место проживания, устройства, использованные для доступа в соцсети и т.д.) о 14 млн пользователей.
Ещё в декабре прошлого года поговаривали, что суд штата Вашингтон может выписать Facebook штраф на 1,7 млрд долларов США (по $5000 за каждого из 340 000 пострадавших). Сейчас же говорят, что это будет самый большой штраф в истории компании, поскольку единственным наказанием за историю с Cambridge Analytica стало падение рыночной стоимости компании на 100 млрд долларов. Ну и, конечно, уменьшение доверия со стороны пользователей: Facebook возглавил рейтинг компаний с наименьшим уровнем доверия за минувший год.
Кроме того, данная соцсеть стала непопулярной у подростков: в 2015 году сетью Facebook пользовался 71% опрошенных подростков (13-17 лет) из США, а сейчас этот показатель составляет лишь 51%. Именно поэтому компания не теряет надежду восстановить свою репутацию и завоевать новый сегмент потребителей, разрабатывая новое приложение LOL. Название является отсылкой к мему «laugh out loud» — громко, вслух смеяться, либо «lots of laughs» — много смеха.
По сути новая платформа для подростков будет сборной солянкой шуток, GIF-анимаций и видеороликов с разных Facebook-пабликов. Интерфейс пока что полностью повторяет сам Facebook, что позволяет предположить, что LOL может стать просто дополнительным обновлением либо дочерним приложением уже существующей соцсети. Возможно, разработчики пойдут дальше и наряду с Instagram создадут ещё одну независимую платформу, но пока LOL находится лишь на стадии ранней разработки и тестируется учащимися старших школ.