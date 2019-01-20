Facebook тестирует новую платформу и снова участвует в судебном разбирательстве

Как говорится, есть две новости: плохая и хорошая. Первая касается штрафа за нарушение конфиденциальности личных данных пользователей, а вторая – разработки новой соцсети (либо дочернего приложения Facebook) под названием LOL для подростковой аудитории.

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Скандалы с нарушением конфиденциальности и утечками личной информации пользователей уже стали для компании Facebook обычным делом. Только за последний год произошло не менее трёх подобных прецедентов.

Первый из них – это печальноизвестный скандал с Cambridge Analytica, получившей данные о 87 млн пользователей. В процессе разбирательства участвовали ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Федеральная торговая комиссия (FTC). Выяснилось, что некий Александр Коган (Aleksandr Kogan) ещё в 2015 году создал то самое приложение-викторину thisisyourdigitallife, которое воровало данные пользователей и отправляло их в Cambridge Analytica. При чём представители последней утверждают, что, узнав, каким противозаконным способом были получены предоставленные данные, тут же удалило их.

После этого был поднят вопрос о введении в ЕС закона о конфиденциальности данных, который даёт каждому европейцу право узнать, какие данные о нем хранятся, как и где они используются, а также право потребовать удаления этих данных. Кроме того, за нарушение закона может быть выписан штраф в размере до 4% годового оборота компании/соцсети и т.п. преступившей его.

Вторым скандалом стала утечка личной информации пользователей в открытый доступ: в мае 2018 года публикации, которые создавались пользователями для узкого круга лиц, на несколько дней получили параметр «общедоступный», из-за чего их можно было прочесть, даже не будучи пользователем Facebook. Такая оплошность, вероятно, возникла в связи с тестированием новой функции обмена данными, однако это, как говорится, слабое оправдание.

Третий прецедент связан с хакерской атакой, совершённой в сентябре через уязвимость функции «View As», позволяющий посмотреть, как ваш профиль видят другие пользователи. Благодаря недочётам в системе, хакерам удалось получить доступ к 30 млн аккаунтов, в т.ч. всю личную информацию (контакты, место проживания, устройства, использованные для доступа в соцсети и т.д.) о 14 млн пользователей.

Ещё в декабре прошлого года поговаривали, что суд штата Вашингтон может выписать Facebook штраф на 1,7 млрд долларов США (по $5000 за каждого из 340 000 пострадавших). Сейчас же говорят, что это будет самый большой штраф в истории компании, поскольку единственным наказанием за историю с Cambridge Analytica стало падение рыночной стоимости компании на 100 млрд долларов. Ну и, конечно, уменьшение доверия со стороны пользователей: Facebook возглавил рейтинг компаний с наименьшим уровнем доверия за минувший год.