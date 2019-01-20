Насколько плохи дела компании Huawei, или хронология торговых войн США и Китая
В августе 2018 года президентом США был введён запрет на использование техники Huawei (как новой, так и уже приобретённой) правительственными сотрудниками, госслужащими, подрядчиками и прочими государственными агентствами. Обосновывался запрет через подозрение в шпионаже со стороны Китая, а поскольку компании Huawei и ZTE не смогли предоставить доказательств своей невиновности и оправдаться, то они автоматически «стали» информаторами китайских спецслужб. Что ж, отсутствие презумпции невиновности — это ещё только половина проблемы. Поскольку через пару месяцев правительство США начало призывать страны содружества поступить точно так же: отказаться от китайского телекоммуникационного оборудования и продукции Huawei в частности.
Стоит заметить, что агитация касалась именно сотовых операторов и провайдеров интернета в странах-союзниках США, поскольку Huawei – это не только производитель смартфонов, но также крупнейший в мире поставщик оборудования для связи. Теперь картина немного проясняется, поскольку, как мы помним, одной из первых стран запустившей тестовую 5G-сеть была именно США. А кому хочется терять шанс заработать на дорогостоящем оборудовании для сетей нового поколения? Ведь одной пальмы первенства в этом вопросе недостаточно, а конкурировать с дешёвой (но не менее качественной) китайской продукцией становится всё сложнее с каждым годом. Приведём следующий пример.
Во втором квартале 2018 года Huawei впервые смогла обогнать Apple по количеству проданных смартфонов, а за все четыре квартала компании удалось отгрузить 200 миллионов устройств. При чём среди самых популярных моделей были как бюджетники (линейка nova), так и флагманы (P20, Mate 20). Безусловно, такая ситуация вредит некоторым американским производителям, поэтому повод для торговой войны налицо. Тем не менее, воспользовавшись размолвкой между Qualcomm и Apple, Китай нанёс ответный удар, запретив продажу ряда «яблочных» смартфонов на своей территории.
Следующим актом в этом «представлении» международного масштаба стал арест Менг Ваньчжоу (Meng Wanzhou) - финансового директора Huawei, являющейся дочерью главы компании. Как и ожидалось, её задержание, произведённое в Канаде (в декабре 2018 года) по подозрению в нарушении санкционного режима в отношении Ирана произвело существенное падение акций китайской компании на бирже. Это событие значительно усугубило и накалило отношения между странами так, что в компании Huawei, как мы помним, строго наказали двух сотрудников за новогоднее поздравление, опубликованное в Twitter через iPhone.
В январе ситуация не улучшилась: Станислав Ван – директор по продажам Huawei в Польше – был арестован по подозрению в шпионаже. У него обнаружили доступ к конфиденциальной информации, а также системы связи для секретной передачи данных. Между тем в самой компании утверждают, что действия Вана противоречат политике и ценностям Huawei, поэтому провинившегося сотрудника тут же без сожаления уволили. Стоит заметить, что теперь в конфликт двух стран втянут и ЕС, как один из целевых рынков для продажи 5G-оборудования.
На фоне всех этих событий глава компании Рен Женфей (Ren Zhengfei) впервые за три года сделал публичное заявление, в котором сообщил, что Huawei ожидала давления со стороны США и Европы уже давно, однако торговая блокада (и запрет на использование телекоммуникационного оборудования в Австралии и Новой Зеландии) не создаст больших проблем для компании. Он уверил, что Huawei не шпионит ни в чью пользу и, более того, выразил уверенность, что ни одна компания не должна и не может стать преградой, препятствующей поддержанию хороших отношений между Китаем и США.
Тем не менее, Рен Женфей не упустил возможности упомянуть о новом оборудовании компании для сетей 5G, которое превосходит все аналоги, как по качеству, так и по цене. Можно лишь догадываться, как сильно подобное заявление разозлило торговых гигантов и операторов связи из США. Так что удивляться новому судебному обвинению Huawei в краже технологии устройства Tappy у компании T-Mobile удивляться не приходится.
Всё, что можно добавить напоследок, это всем известное выражение: «На войне и в любви – все средства хороши». Анонсы новинок от Huawei продолжают всплывать в Сети, Apple ищет новых партнёров и, в целом, жизнь продолжается. Что из всего этого выйдет в итоге, кто победит, будет ли восстановлен мир – только время покажет.