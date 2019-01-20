Самые ожидаемые смартфоны 2019 года
Пожалуй, 2018 год можно считать одним из самых урожайных в плане смартфонов. При этом произошло несколько серьезных изменений в различных важных аспектах этой индустрии: мир увидел Huawei P20 Pro и его тройную камеру, все флагманы серьезно улучшили качество ночной съемки (опять же, благодаря Huawei, а также Google), смартфоны научились выполнять задачи машинного обучения и повсюду появился пресловутый искусственный интеллект, модели среднего уровня наиболее плотно приблизились к флагманским по качеству.
Все вышесказанное относится не к одному и не к нескольким брендам - все компании показали что-то инновационное в прошлом году. А теперь давайте поговорим о самых ожидаемых смартфонах 2019 года - о тех, которые уже очень хочется подержать в руках, несмотря на то, что даже финальный их облик неизвестен.
Samsung Galaxy S10
Самый инновационный или просто лучший - именно такой флагман от Samsung мы все ждем.
Обычно у известного корейского производителя два ближайших поколения не особо отличаются. Например, S8 и S9 были практически одинаковыми. Именно поэтому всем так интересно, каким же будет Galaxy S10.
Ожидается, что S10 будет самых технологически-продвинутым смартфоном серии Galaxy за всю историю, напичканным возможностями и функциями под завязку, так сказать. В первую очередь известно, что в Samsung пытаются избавиться от рамок и выреза, создав так называемый дырявый дисплей. Концепция, которую производитель называет Infinity-O, представляет собой безрамочный дисплей с отверстием под камеру в верхней части. Более того, возможно мы увидим версию с двойной камерой, встроенной таким образом. Кстати, камеры. Ожидается, что у Galaxy S10 их будет целых 5 штук: три сзади и две спереди. Фанатам LG V40 это явно не понравится.
Кроме всего прочего, у смартфона скорее всего будет подэкранный сканер отпечатков пальцев - эта технология дебютировала в 2018, но пока уступает стандартной по скорости и точности. Ну, или уступала - мы же не знаем, какие сюрпризы нам подготовила Samsung.
Huawei P30 Pro
Если разговор не о камерах - это несерьезный разговор. Huawei P20 Pro стал первым смартфоном с тремя камерами и в его случае увеличенное число фотосенсоров действительно совершило революцию в мобильной фотографии. Скажем так, на момент официального анонса, P20 Pro был лучшим камерофоном в мире. Конечно, сейчас он может и уступает другим флагманам (давайте не будем о ребятах из DxOMark), вроде Mate 20 Pro и Google Pixel 3, но он по-прежнему делает превосходные снимки.
Так вот, ожидается, что P30 Pro будет еще лучше. И мы, если честно, склонны верить в это. Некоторые слухи в Сети утверждают, что на тыльной панели у смартфона будет четыре камеры. Пусть “первым смартфоном с четырьмя камерами P30 Pro не станет - это имя уже застолбил Galaxy A9 - мы уверены, что реализация от Huawei будет крайне впечатляющей.
Помимо камеры P30 Pro будет обладать и другими надлежащими для флагмана чертами, фишками и дополнительными функциями…. кроме 3.5 мм аудио разъема - его производитель, скорее всего, не вернет уже никогда.
Pocophone F2
В прошлом году Pocophone F1 перевернул мир с ног на голову, но не в плане камеры, как Huawei. По сути, F1 представляет собой идеальный смартфон для технолюбителя: большой качественный дисплей, много оперативки и встроенной памяти, топовая начинка, аудио разъем, мощная батарея и очень неплохая камера. И все это меньше чем за $300.
Просто сумасшедшее предложение!
И пусть нас сейчас разорвут яростные фанаты Xiaomi, но мы не считаем Pocophone F1 настоящим флагманом - слишком уж много важных характеристик ему не достает. Вместе с тем, мы очень хвалим его за то, чем он является: отличным высокопроизводительным смартфоном, который не потребует от вас 12 месяцев откладывать деньги с зарплаты на покупку.
Автолюбителям будет легче всего понять сущность Pocophone на примере Infinity G35, которая была выпущена в 2003 году. У нее была не самая лучшая управляемость и скорость среди аналогов, но весь ее набор характеристик просто сделал ее лучшим вариантом в своем классе.
Мы не ожидаем каких-то невероятных инноваций от Pocophone F2. Скорее, нас бы устроило аккуратное улучшение того, что есть: чуть более качественная камера (особенно с учетом того, что бутылочным горлышком в существующей модели был софт, а не железо), флагманский чипсет этого года и может чуть более лучшие динамики с дисплеем. Другими словами, если Xiaomi удастся успешно допилить Pocophone - мы уже будет счастливы. Прямо как владельцы новенькой G37, которую Infinity выпустила однажды на смену G35.
Nokia 9 PureView
Что ж, вы уже пожалуй догадались, что мы фанаты качественных камер. Дело в том, что с апгрейдом аппаратной начинки в последнее время особых изменений при субъективном восприятии не происходит: смартфон на Snapdragon 845 на практике работает так же быстро, как и на Snapdragon 835. В то же время улучшения по части камеры видны невооруженным глазом. Мы предвкушаем анонс P30 Pro, но Nokia 9 PureView - если она будет такой, как обещают слухи - это просто отрыв башки.
Ожидается, что у нового фото-флагмана будет целых 5 камер на тыльной панели! Очень интригует, но еще более интересно нам взглянуть на программную реализацию их взаимной работы от Nokia. После того, чего удалось достичь Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro благодаря дополнительным фотосенсорам, нам не терпится взглянуть на возможности Nokia PureView.
Кроме того, после своего возрождения Nokia заслужила не очень хорошую репутацию по части камер. Вот почему HMD Global возвращает название PureView и собирается выжать максимум возможностей из камеры в смартфоне.
В остальном же Nokia 9 PureView должна стать первым настоящим флагманом возрожденной компании. По нашему мнению, Nokia 8 флагманом считать нельзя. Мы, конечно, не ждем, что новинка сможет пошатнуть позиции Samsung Galaxy Note, но стать серьезным конкурентом - вполне.
Гибкие смартфоны
Сгибаемые смартфоны у всех на слуху последние пару лет, но 2019 скорее всего принесет нам первую партию настоящих потребительских устройств, вместо слухов и концептов. Первым таким уже стал Royole FlexPai, но он пока далек от совершенства. Вне всякий сомнений, производитель заслуживает уважения за первый продукт подобного рода; стоит также помнить, что первые-в-своем-роде устройства всегда получаются с кучей недостатков.
Компания Samsung собирается представить свой первый гибкий смартфон в январе (до конца которого осталось 10 дней) и мы ожидаем, что одному из самых крупных производителей удастся лучше реализовать этот концепт. Другие известные компании, вроде Xiaomi также показали свои разработки на эту тему, так что скорее всего в игру включатся и другие крупные производители.
Все-что-угодно с логотипом Vivo
Да, подзаголовок несколько странный, ведь мы должны указывать точные названия. Тем не менее, в случае с Vivo предугадать что нас ждет достаточно сложно. Прошлый год компания начала очень удачно, представив смартфон Vivo X20 Plus UD с подэкранным сканером отпечатков, задав тем самым тренд, за которым последовали другие производители. Кроме того, компания представила Vivo Nex S с выезжающей камерой и Vivo NEX Dual Display Edition с двумя дисплеями.
Если в 2019 Vivo продолжит работать в том же духе, нас ожидают другие не менее интересные и, возможно, фантастические анонсы.
Достойны упоминания
Среди таких оказались смартфоны Apple и Mate 30 Pro. У первых 2018 как-то не задался, потому мы ожидаем, что в текущем году компания наверстает упущенное и исправится. Mate 30 Pro будет нести такой же интересный и широкий набор характеристик, как у Mate 20 Pro, но с камерой от P30 Pro - если все получится, нас ожидает очень яркий представитель флагманского класса.