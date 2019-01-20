Самые ожидаемые смартфоны 2019 года

Самый инновационный или просто лучший - именно такой флагман от Samsung мы все ждем.

Обычно у известного корейского производителя два ближайших поколения не особо отличаются. Например, S8 и S9 были практически одинаковыми. Именно поэтому всем так интересно, каким же будет Galaxy S10.



Ожидается, что S10 будет самых технологически-продвинутым смартфоном серии Galaxy за всю историю, напичканным возможностями и функциями под завязку, так сказать. В первую очередь известно, что в Samsung пытаются избавиться от рамок и выреза, создав так называемый дырявый дисплей. Концепция, которую производитель называет Infinity-O, представляет собой безрамочный дисплей с отверстием под камеру в верхней части. Более того, возможно мы увидим версию с двойной камерой, встроенной таким образом. Кстати, камеры. Ожидается, что у Galaxy S10 их будет целых 5 штук: три сзади и две спереди. Фанатам LG V40 это явно не понравится.



Кроме всего прочего, у смартфона скорее всего будет подэкранный сканер отпечатков пальцев - эта технология дебютировала в 2018, но пока уступает стандартной по скорости и точности. Ну, или уступала - мы же не знаем, какие сюрпризы нам подготовила Samsung.