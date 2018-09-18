Вышла iOS 12: повышенная производительность, дополненная реальность, быстрые команды Siri и другие улучшения

Apple iOS 12 стала доступна для загрузки. Новая версия мобильной ОС включает в себя поддержку дополненной реальности, автоматизацию действий с помощью Siri и улучшение производительности. Обновление выглядит как попытка догнать Android где большинство представленных функций имеется уже на протяжении многих лет.

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Для загрузки уже доступна последняя версия iOS 12, которая включает в себя несколько интересных нововведений. Как и ранее, некоторые из них полезны, некоторые - не очень, но все они являются частью “последней версии самой продвинутой мобильной операционной системы”.

Первое и самое главное - улучшенная производительность. Согласно Apple, в iOS 12 был проведен ряд оптимизаций, в результате которых камера теперь запускается на 70% быстрее, а клавиатура появляется на 50% быстрее, чем в предыдущей версии. Большинство оптимизаций сфокусированы на улучшении пользовательского опыта в старых моделях, вплоть до iPhone 5s (2013 год).

В iOS 12 появилась более широкая поддержка дополненной реальности, которая принесла возможность участвовать в одной AR-игре сразу нескольким пользователям и новые более отзывчивые Animoji. Memoji, которые по сути являются персонализированными Animoji (привет, Samsung!), также дебютировали в новой ОС. Новый раздел Экранное время позволяет пользователю отслеживать свою активность в приложениях и ограничивать время их работы, с помощью предварительного анализа ОС сама может составить необходимый прогноз. Группировка уведомлений - еще одна новая функция, которую пользователи iOS никак не могли дождаться.

Одно из самых масштабных нововведений - быстрые команды Siri - это попытка Apple войти в инфраструктуру интернета вещей и автоматизации. Команды интегрируются с приложениями и позволяют системе выполнять серию заранее заданных действий после получения голосовой команды. К примеру, пользователь может попросить голосового ассистента показать подробности предстоящего путешествия, на что смартфон может показать целую сводку из данных, полученных из календаря, почты и отдельных приложений для путешествий.

Список других изменений представлен на сайте Apple. И хотя все это мы уже видели ранее на WWDC, публике обновление стало доступно только вчера. Как мы уже упоминали ранее, iOS 12 выглядит как попытка угнаться за теми инновациями, которые Google реализовали в своем Android некоторое время назад. Более того, некоторые из них, например, группировка уведомлений, были частью ОС Android на протяжении многих лет.