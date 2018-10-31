Официально представлен новый Apple Mac Mini: процессоры 8 поколения от Intel, Thunderbolt 3 и другие плюшки
Как же давно мы не видели Mac Mini!
Вчера в ходе презентации новых продуктов компания Apple показала и улучшенный (точнее сказать, сильно переработанный) Mac Mini. Внешне он, правда, совершенно не изменился со времен своего предшественника из 2014 года - это все та же алюминиевая коробочка с закругленными углами размерами 19.7х19.7х3.6 см. Вместе с тем, обновленная модель тяжелее: 1.3 кг. Начинка была полностью изменена для соответствия современным технологиям.
Таков, на данный момент, список характеристик:
- Процессор: Intel Core i3 (4 ядра, 3.6 ГГц)/Core i5 (6 ядер, 3.0-4.1 ГГц) / Core i7 (6 cores, 3.2-4.6 GHz) 8 поколения
- Видеокарта: Intel UHD Graphics 630
- Память: до 64 ГБ DDR4-2666 SODIMM
- Накопитель: NVMe SSD объемом до 2 ТБ
В новом Mac Mini теперь есть большое количество современных портов: 4x Thunderbolt 3/USB-C, HDMI 2.0, 2x USB 3.0 Type-A, гигабитный Ethernet (есть конфигурация с 10 Гбит/с) и 3.5 мм аудио разъем. Имеется также встроенный WiFi адаптер с поддержкой 802.11ac и Bluetooth 5.0.
Самым серьезным изменением в новом Mac Mini стали, конечно же, процессоры - ранее использовались лишь двухъядерные модели. На борту также имеется фирменный чип безопасности Apple T2, благодаря которому доступно улучшенной шифрование накопителей.
Конечно же, такие усовершенствования стоят денег. Базовая модель с Core i3,8 ГБ ОЗУ и 129 ГБ PCIe SSD обойдется в $799 - довольно высокая цена для ПК начального уровня. И это при том, что покупателям также понадобится обзавестись монитором, клавиатурой и мышкой для работы. Самая продвинутая конфигурация Mac Mini стоит целых $4199.
Продажи нового Mac Mini уже открыты, а первые поставки намечены на 7 ноября.