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Bendgate 2.0: Apple в курсе чрезмерной гибкости iPad Pro 2018 и считает это нормой

Покупатель демонстрирует свой новый деформированный iPad Pro 2018. (Изображение: MacRumors)
Покупатель демонстрирует свой новый деформированный iPad Pro 2018. (Изображение: MacRumors)
Apple погрязла в очередном скандале со сгибающимися корпусами. Судя по всему, конструкция новых iPad Pro 2018 года выпуска недостаточно прочна, потому как даже из коробки планшеты приезжают к своим владельцам в слегка изогнутом состоянии. Однако, вопреки всякой логике, в "яблочной" компании, как передает The Verge, считают это нормой, а не дефектом.
by Sanjiv Sathiah, 20.12.2018
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Итак, судя по всему, теперь мы уже официально можем говорить об т.н. “bendgate” версии 2.0 от Apple. Ранее мы уже писали о чрезмерной гибкости новых iPad Pro 2018, но теперь появились сведения о том, что даже новые планшеты приезжают к своим владельцам с деформированным корпусом. В своем заявлении, которое цитирует The Verge, компания отвечает пользователям MacRumors жарко обсуждающим проблему, в своем лучшем стиле: в Apple считают изогнутый корпус новых устройств "нормой".

Потенциальное наличие такой проблемы предсказал видеоблоггер JerryRigEverything в своем видео (представлено ниже), где он наглядно продемонстрировал как легко при желании можно согнуть новый iPad Pro. Все это очень напоминает изначальную проблему с iPhone 6 Plus (которая и получила название bendgate), когда многие пользователи этой модели обнаружили, что их iPhone согнулся после ношения в заднем кармане штанов. Тогда в Apple устроили настоящее шоу, пригласив съемочную группу на экскурсию в локацию производства, где проводится тестирование на прочность - там вдруг выяснилось, что iPhone 6 Plus значительно прочнее на изгиб, нежели iPhone 5s.

Конструктивные недостатки корпуса iPhone 6 Plus породили еще одну проблему, названную тогда как “touch disease” (контроллер сенсорного экрана переставал работать из-за изгиба корпуса) и которая привела к многочисленным отказам от гарантийного обслуживания. Как мы знаем корпус iPhone 6 был выполнен из алюминиевого сплава 6000-й серии и его Apple заменила на много более прочный 7000-й, который использовался в серии iPhone 7.

Так называемый Bendgate 2.0, судя по всему, затрагивает модели iPad Pro 2018 с LTE, в которых есть пластиковые вставки в боковых гранях, снижающие прочность конструкции. Владельцы упомянутых устройств заявляют, что даже от простой переноски в рюкзаке планшет сгибается, в то время как некоторые пользователи - включая автора статьи на The Verge - утверждают, что гаджет был слегка погнутым уже "из коробки". Для планшета стоимостью от $799 до $1899 - это, мягко говоря, абсолютно неприемлемо. Тем не менее, на данный момент Apple четко озвучила свою позицию по данному вопросу. 

Для компании, являющейся абсолютным лидером по качеству и материалам изготовления своих устройств, "bendgate 2.0" - это очень серьезный удар по репутации. Пока точно можно сказать, что эта история получит продолжение, так что владельцам iPad стоит запастись терпением, а нам с вами - попкорном, и ждать новостей.

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Sanjiv Sathiah, 2018-12-20 (Update: 2018-12-20)

 