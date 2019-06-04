Apple наконец реализовала потенциал последних iPad в новой версии iOS, которая теперь называется iPadOS и будет использоваться на планшетах компании. В новой версии расширена функциональность и добавлены новые возможности, которые заточены специально под iPad. В целом новая система по опыту использования стала ближе к MacOS, но в тоже время сохранила особые черты iOS.

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На конференции WWDC 2019 компания Apple представила iPadOS, которая представляет собой модифицированную версию iOS для iPad. Тем не менее, новая система не просто так сменила название - улучшенный функционал и новые возможности делают iPad гораздо ближе к сородичам на MacOS, но при этом сохраняются особы отличительные черты iOS, которые делаю ее удобной. По сути, iPadOS и является промежуточным звеном между iOS и macOS, что позволяет ей наконец раскрыть тот большой и ранее никак не задействованный потенциал, что заложен в iPad.

Одно из самых больших изменений в новой системе - это возможность подключать внешние накопители, вроде флешек и портативных жестких дисков. Существенно улучшена и многозадачность, теперь можно работать сразу с двумя приложениями одновременно. Возможность редактирования текста также была существенно улучшена: теперь курсор можно передвигать по всей области экрана и с помощью пары касаний быстро выбирать слово, строку или целый абзац.

Добавлена и поддержка мышек, а Safari стал очень похож на свою настольную версию и теперь может отображать в полноценном режиме Google Docs и веб-приложения Microsoft Office - эти изменения уравнивают iPad с хромбуками, у которых ранее было превосходство. Новая функция SideCar превращает iPad во внешнее устройство ввода для Mac - выходит некий аналог планшета от Wacom.

На данный момент iPadOS находится в состоянии бета-релиза и доступна разработчикам, публичная бета запланирована на следующий месяц. Полноценный выход запланирован на осень текущего года. Совместима новая ОС с такими моделями iPad Pro: 12.9-дюймов, 11-дюймов, 10.5-дюймов и 9.7-дюймов. Также она будет доступна для iPad Air 3 поколения и обычного iPad 5 и 6 поколений. iPadOS также будет доступна для iPad четвертого и пятого поколений.