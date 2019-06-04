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WWDC19 | Apple вдохнула вторую жизнь в iPad с новой iPadOS

iPadOS принесла на iPad такую важную вещь, как многозадачность. (Изображение: Apple)
iPadOS принесла на iPad такую важную вещь, как многозадачность. (Изображение: Apple)
Apple наконец реализовала потенциал последних iPad в новой версии iOS, которая теперь называется iPadOS и будет использоваться на планшетах компании. В новой версии расширена функциональность и добавлены новые возможности, которые заточены специально под iPad. В целом новая система по опыту использования стала ближе к MacOS, но в тоже время сохранила особые черты iOS.
by Sanjiv Sathiah, 04.06.2019
Apple ARM iOS iPad Pro планшеты сенсорный

На конференции WWDC 2019 компания Apple представила iPadOS, которая представляет собой модифицированную версию iOS для iPad. Тем не менее, новая система не просто так сменила название - улучшенный функционал и новые возможности делают iPad гораздо ближе к сородичам на MacOS, но при этом сохраняются особы отличительные черты iOS, которые делаю ее удобной. По сути, iPadOS и является промежуточным звеном между iOS и macOS, что позволяет ей наконец раскрыть тот большой и ранее никак не задействованный потенциал, что заложен в iPad.

Одно из самых больших изменений в новой системе - это возможность подключать внешние накопители, вроде флешек и портативных жестких дисков. Существенно улучшена и многозадачность, теперь можно работать сразу с двумя приложениями одновременно. Возможность редактирования текста также была существенно улучшена: теперь курсор можно передвигать по всей области экрана и с помощью пары касаний быстро выбирать слово, строку или целый абзац.

Добавлена и поддержка мышек, а Safari стал очень похож на свою настольную версию и теперь может отображать в полноценном режиме Google Docs и веб-приложения Microsoft Office - эти изменения уравнивают iPad с хромбуками, у которых ранее было превосходство. Новая функция SideCar превращает iPad во внешнее устройство ввода для Mac - выходит некий аналог планшета от Wacom.

На данный момент iPadOS находится в состоянии бета-релиза и доступна разработчикам, публичная бета запланирована на следующий месяц. Полноценный выход запланирован на осень текущего года. Совместима новая ОС с такими моделями iPad Pro: 12.9-дюймов, 11-дюймов, 10.5-дюймов и 9.7-дюймов. Также она будет доступна для iPad Air 3 поколения и обычного iPad 5 и 6 поколений. iPadOS также будет доступна для iPad четвертого и пятого поколений.

Да-да - это флешка, подключенная к iPad, зрение вас не обманывает. (Изображение: Apple)
Да-да - это флешка, подключенная к iPad, зрение вас не обманывает. (Изображение: Apple)

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Sanjiv Sathiah, 2019-06- 4 (Update: 2019-06- 4)

 