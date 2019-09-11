Следующая важная новинка – Apple Watch Series 5, в которой также появился ряд новшеств. Например, постоянно включённый дисплей с LTPO-матрицей. Конечно, частота обновления экрана и яркость во время простоя снижаются, но характерный жест рукой активизирует часы на 100%. При этом устройство, как и его предшественник Apple Watch Series 4 (уже снятый с производства), предоставляет 18 часов автономной работы. Были переработаны программные функции (циферблаты, режимы тренировок и т.д.), а также добавлены экстренные вызовы в роуминге и компас. Существует керамическая, стальная и сделанная из переработанного алюминия (как и новый iPad) версии часов. Цены составляют $399 за модель с GPS и $499 за GPS+LTE; продажи начнутся с 20 сентября.

И последнее, о чём мы вспомним (и с чего, собственно, началась вся презентация) – это запуск сервисов Apple Arcade и Apple TV+. У них примерно одна и та же суть – это платная подписка на игровой и видео контент соответственно.

Apple TV+ планирует составить конкуренцию Netflix. И первое, что должно привлечь потенциальных клиентов - это, как ни странно, очень низкая цена: она в 2,5 раза ниже, чем у Netflix и почти в полтора раза дешевле будущего Disney+. Итак, месяц в Apple TV+ будет стоить всего $4,99, а сам сервис уже показал некоторые трейлеры сериалов из категории своего уникального контента. Релиз онлайн-кинотеатра намечен на 1 ноября.

В то же время Apple Arcade (по той же цене $5 в месяц) будет доступна уже 19 сентября, предоставляя доступ к ряду уникальных игр: Frogger in Toy Town, Shinseki Into The Depths, Sayonara Wild Hearts и другим. Особенно приятно, что играть можно будет на всех устройствах от iPhone до Apple TV.

Кстати, приятным бонусом при покупке новых устройств Apple станет годовая подписка на Apple TV+. С 20 сентября жители Нью-Йорка смогут приобрести технику данного бренда уже в новом фирменном магазине на 5 авеню. А те, кто пока не в США, но уже неплохо знают английский могут ещё раз посмотреть запись трансляции Apple Special Event на YouTube.