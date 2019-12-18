Netflix тестирует квартальные, полугодовые и годовые планы подписок в Индии

Согласно источникам, Netflix тестирует новые планы подписок на индийском рынке. Это позволит пользователям получить скидку на премиум-подписку, предварительно заплатив за три, шесть или двенадцать месяцев. Поскольку это часть пилотной программы Netflix, данные подписки пока доступны не всем.

После широкого распространения доступных смартфонов с поддержкой 4G, индийский рынок стал открыт для услуг потокового видео. Например, ежемесячная подписка на Amazon Prime Video там стоит всего 129 рупий ($1.75). Это одна из причин, почему у Netflix не так много подписчиков в Индии: цена месячного тарифа Netflix только для мобильных устройств – 199 рупий ($3) – и это дешевле, чем во всех других странах. Такая цена помогла немного улучшить показатели, но компания все еще занимает только 5% индийского рынка потокового видео. Для сравнения: базовая подписка начального уровня Netflix должна стоить 499 рупий ($7), а премиальная подписка – 799 рупий ($10).

Судя по данным источника, Netflix применила новую стратегию, чтобы привлечь индийских потребителей. Скоро откроется трехмесячный Премиум-план за 1919 рупий ($27). Это поможет сэкономить пользователям 20% от полной цены (2397 рупий/$34). По аналогии, шестимесячный пакет будет стоить 3359 рупий ($48), а экономия при его покупке составит 30% от полной цены (4794 рупии/$68). Наконец, годовая подписка будет стоить 4799 рупий ($68). Естественно, это самый выгодный вариант, при котором клиент сможет сэкономить целых 50%. Правда, такие планы пока что доступны не всем. Netflix, вероятно, проведет тестирование, прежде чем развернуть их по всей стране.

Будет интересно посмотреть, как потребители отреагируют на эти новые цены, поскольку они, все же, довольно высоки на фоне других предложений. Например, годовые подписки на Amazon Prime Video и Hotstar обойдутся всего в 999 рупий ($14), а эти сервисы уже значительно популярнее Netflix. Пусть в рамках компании Netflix это действительно самые низкие в мире цены, они все равно гораздо выше, чем у конкурентов, поэтому вряд ли помогут ей закрепиться в Индии. Кроме того, компания также должна обслуживать миллионы людей, не говорящих по-английски, и создавать для них соответствующий контент.