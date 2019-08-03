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Премиальные смартфоны становятся все более популярными в Индии

OnePlus 7. (Изображение: TechRadar)
OnePlus 7. (Изображение: TechRadar)
Индийский рынок смартфонов, в целом, немного вырос во втором квартале 2019 года, но именно премиальный сегмент преподнес настоящий сюрприз: продажи флагманов выросли на 33% в годовом исчислении. Вероятно, этот рост объясняется огромным спросом на OnePlus 7, Galaxy S10 и iPhone XR.
Ricci Rox | 03/08/2019
Android ARM бизнес Chinese Tech телефоны

На индийском рынке в сегменте премиальных смартфонов некоторое время доминировал OnePlus. В этой стране особое внимание уделяется соотношению цены и качества, поэтому неудивительно, что топовые смартфоны OnePlus получают предпочтение покупателей. Что ещё интереснее: премиальный сегмент индийского рынка стремительно растёт.

По данным Counterpoint Research, сегмент премиум-устройств вырос на 33% в годовом исчислении. Для сравнения, рынок в целом вырос менее чем на 10%. Несмотря на то, что именно средний сегмент по-прежнему остается самым крупным, количество пользователей, переходящих на топовые устройства, увеличивается.

Рост премиум-сегмента объясняется появлением новинок от OnePlus, настойчивой рекламой линейки Samsung S10 и снижением цен на iPhone XR. Это доказывает, что покупатели на индийском рынке готовы потратить большие деньги, если продукт, по их мнению, стоит того.

Источник(и)

Counterpoint Research (2)

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Ricci Rox, 2019-08- 3 (Update: 2019-08- 3)

 