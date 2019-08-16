В преддверии IFA Berlin компания Vivo показала наброски «экрана-водопада» NEX 3

Vivo уже не раз удивляла нас необычными новаторскими дизайнами смартфонов, и похоже, что NEX 3 продолжит эту традицию. Менеджер по продукции NEX Ли Сян вчера опубликовал эскизы нового устройства.

Смартфон Vivo NEX 3 в плане дизайна может стать одним из наиболее впечатляющих за 2019 год. Менеджер по продукции NEX Ли Сян (Li Xiang) опубликовал изображение нового дисплея, «водопада», сопроводив фото несколькими дизайнерскими набросками финального вида устройства. Вода играет ключевую роль в дизайне, но, что удивительно, кроме неё источником вдохновения выступили также часы с хронографом, ставшие прототипом круглого блока основной камеры.

В целом, вид нового дисплея NEX 3, края которого напоминают водопад, очень похож на аналогичную новинку от Oppo, которая также запланирована на конец этого года. Хотя многие согласны с тем, что сам дизайн ошеломляет, есть также те, кто задаются вопросом, насколько практичным он будет в повседневном использовании. Несмотря на то, что оба производителя, наверняка, разработают соответствующий конструкции корпус, случайные прикосновения, да и вероятность разбить стекло никто не исключает.

Что касается остальных характеристик Vivo NEX 3, то смартфон по-прежнему будет иметь 3,5-мм разъём для наушников, память UFS 3.0 и ОЗУ типа LPDDR4X. Судя по всему, дополнением к этим параметрам станет Snapdragon 855+ и аккумулятор приличной ёмкости, обеспечивающий автономность в течении всего дня и это с учётом работы 5G. Анонс Vivo NEX 3 ожидается на выставке IFA в Берлине в следующем месяце.