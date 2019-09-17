Vivo утверждает, что уже начала работу над собственной технологией 6G

Vivo выпустила свой новый флагман, Nex 3, вчера в Китае. Это впечатляющее устройство имеет дисплей -«водопад» и 5G-версию. Кроме того, производитель уже очертил свои планы на будущее, после 5G.

Вчера, 16 сентября 2019 года, Vivo представила Nex 3 как первое устройство с дисплеем POLED Waterfall FullView. Производитель заявляет, что нововведение увеличивает соотношение экрана к передней панели до колоссальных 99,6%. Кроме того, в 5G-версии этого устройства отсутствуют физические кнопки, а их функции дублирует система тактильной обратной связи Touch Sense.

Тем не менее, Vivo также раскрыла свои планы на будущее в рамках данной презентации. В частности, они касаются успехов, достигнутых на поприще планирования эпохи 6G. Несмотря на то, что технология только зарождается, компания полагает, что скоро спрос на неё сильно возрастёт.

С этой целью производитель рассказал об усилиях, приложенных к её подготовке: это и академическое сотрудничество в области исследований данной технологий, и собственные исследования, и разработки в этой области, и участие в семинарах по промышленным стандартам, таким как B5G/6G, которые проводились ранее.

Результатом этого может стать создание собственных (внутренних) 5G-сетей и нового оборудования, как, например, в Nex 3 (антенна 5G-6 производства Vivo, которая интегрируется с модемом Snapdragon X55, установленным в устройстве). Производитель утверждает, что эти инновации выдвигают его на передний край индустрии мобильных сетей в Китае и ясно, что он намерен остаться там в будущем.