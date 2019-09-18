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JAM Audio выпустила новые беспроводные наушники с автономностью более 54 часов

JAM Audio Live Free – полноценные беспроводные наушники. (Источник: JAM Audio)
JAM Audio Live Free – полноценные беспроводные наушники. (Источник: JAM Audio)
Беспроводные наушники Live Free - это новейшее устройство компании JAM Audio. Утверждается, что они меньше и удобнее своих предшественников, а также поставляются в удобном чехле, который продлевает время автономной работы до более чем 54 часов.
Deirdre O Donnell | 18/09/2019
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JAM Audio Live Frees - это новые беспроводные наушники с более компактным дизайном по сравнению со своими предшественниками (Live Trues). Сами носимые устройства обеспечивают примерно 6 часов работы после одной зарядки. Тем не менее, с помощью зарядного футляра этот показатель можно увеличить до 54 часов или более.

При этом чехол весит всего 0,17 фунтов (~8 гр), а его размеры – 1,28x2,65x1,99 дюйма (3,25х6,7х5 см). Наушники Live Free также защищены от воды и пота по стандарту IP4X. Компания JAM Audio утверждает, что форма их сменных ушных вкладышей обеспечивает удобную посадку наушника в ухе для длительного использования. Кроме того, каждый из наушников оснащён кнопками для управления аудио и активации Siri или Google Assistant.

Беспроводные наушники также оснащены микрофоном для осуществления звонков и светодиодным индикатором уровня заряда батареи. Устройство имеет 15-метровый диапазон Bluetooth-соединения. Прочие характеристики, такие как размер динамика, пока не известны. Наконец, несмотря на впечатляющие возможности чехла для зарядки, он имеет порт microUSB, что несколько разочаровывает в 2019 году.

Однако этот выбор, возможно, помог компании установить довольно привлекательную цену на наушники Live Free – $79,99, что делает их вполне бюджетным решением на рынке беспроводных устройств. Live Free  доступны в сером или чёрном цветах и продаются через сайт JAMaudio.com

Источник(и)

JAM Audio

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Deirdre O Donnell, 2019-09-18 (Update: 2019-09-18)

 