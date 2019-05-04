AirPods побывали в желудке человека, пройдя настоящую проверку на прочность
Учёные уже давненько поговаривают о том, что волны Bluetooth и Wi-Fi от различных устройств, например, беспроводных наушников, могут стать причиной развития хронического радиационного синдрома и даже рака. Однако никто не мог предположить наличие другого потенциального риска, который был открыт одним молодым человеком из Тайваня, к счастью, без последствий для него самого.
Согласно сообщению Daily Mail, Бен Сюй (Ben Hsu) уснул с AirPods в ушах, что является довольно обычным делом для многих. Тем не менее, каким-то образом один из наушников выпал из его уха прямо в открытый рот, после чего мужчина умудрился случайно проглотить его. Проснувшись, молодой человек обнаружил, что где-то потерял второй AirPods, поэтому сразу воспользовался приложением для его поиска. Естественно пропавший наушник уже находился у него в желудке, так что молодой человек немедленно отправился в больницу.
Медицинский персонал сделал рентгеновский снимок, на котором виден AirPod, уютно расположившийся в желудке незадачливого парня. Собственно, медицинская помощь г-ну Сюю заключалась в снабжении его слабительным, которое подействовало уже на железнодорожной станции, где владелец и воссоединился (или, наоборот, рассоединился?) со своим наушником. Следующая часть истории, скорее всего, понравится поклонникам Apple: после тщательной чистки и сушки AirPod, мужчина протестировал наушник на работоспособность, в результате чего выяснилось, что он не просто работает, а ещё и сохранил заряд на уровне 41%!
Что ж, пластиковый корпус смог защитить устройство даже от желудочного сока. Похоже, что Apple AirPods, некогда проигравшие в схватке с Samsung Galaxy Buds и получившие «0» по шкале ремонтопригодности теперь в некоторым смысле реабилитировались за счет незадачливости своего владельца.