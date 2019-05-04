Notebookcheck

Samsung Galaxy M40 засветился на GeekBench

Предстоящий Galaxy M40 будет очень похож на M30 с улучшенными характеристиками камеры, процессора и накопителя. (Изображение: Times of India)
Предстоящий Galaxy M40 будет очень похож на M30 с улучшенными характеристиками камеры, процессора и накопителя. (Изображение: Times of India)
Предстоящий смартфон M40 ожидается в июне, судя по тому, как быстро Samsung в последнее время выпускает новые модели серии M. Без сомнений M40 будет работать быстрее, чем его предшественники, поскольку он оснащен Snapdragon 675 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Внешний вид устройства, за исключением чуть большей диагонали экрана, будет таким же как у модели M30.
by Bogdan Solca, 04.05.2019
Android ARM телефоны сенсорный

Хотя модель Galaxy M30 была анонсирована всего несколько месяцев назад, похоже, что Samsung уже готова выпустить ее приемника, судя по устройству SM-M405F, которое недавно появилась на GeekBench.

Результаты с бенчмарка содержат информацию о процессоре, ОЗУ и ОС, но ресурс Nashville Chatter разместил и некоторые другие предположения касательно спецификаций смартфона. Итак, из GeekBench мы узнали, что модель M40 оснащена однокристальной системой Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ, что позволило устройству набрать 2372 балла в одноядерном и ​​6440 – в многоядерном тесте.

Nashville Chatter дополнил список характеристик своими предположениями касательно объёма накопителя (128 ГБ) и размера дисплея (больше 6,4-дюймового M30). Задняя камера может получить до 4 датчиков, а селфи-модуль, размещенный в каплевидном вырезе, получит разрешение 16 МП. Поскольку предполагается, что характеристики M40 будут на порядок лучшие, чем в M30, то можно с уверенностью предположить, что батарея не менее чем на 5000 мАч и сканер отпечатков пальцев нам обеспечены.

Что касается цен, то новый M40, скорее всего, будет стоить около $300, тогда как M30 в настоящее время стоит около $259 в Индии. Прогнозируемое время выпуска – второй квартал 2019 года.

Результаты и характеристики устройства с GeekBench (Изображение: GeekBench)
Результаты и характеристики устройства с GeekBench (Изображение: GeekBench)

Источник(и)

GeekBench

via Nashville Chatter

Ещё по теме

Samsung Galaxy S10 5G был полностью уничтожен. (Изображение: Naver/user-Rivon)
Взрывной Samsung Galaxy S10 5G повторяет судьбу Note 7 30/04/2019
Запуск Samsung Galaxy Fold был официально отложен. (Изображение: Samsung)
Samsung откладывает запуск Galaxy Fold 23/04/2019
В Galaxy S10 5G столько же камер, сколько и в P30 Pro. (Изображение: Trusted Reviews)
DxOMark | Samsung Galaxy S10 5G стал лучшим камерофоном в мире 16/04/2019
Модель Galaxy S10 5G, кроме новых функций, получила также новые проблемы. (Изображение: Digital Trends)
Поступили первые жалобы от пользователей Samsung Galaxy S10 5G 13/04/2019
Рендер предполагаемого Galaxy A90. (Изображение: WaqarKhanHD)
Новые подробности о Galaxy A90: выдвижной механизм и тройная основная камера 09/04/2019
SupportAssist – ахиллесова пята ноу...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 05 > Samsung Galaxy M40 засветился на GeekBench
Bogdan Solca, 2019-05- 4 (Update: 2019-05- 4)

 