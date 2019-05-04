Samsung Galaxy M40 засветился на GeekBench

Предстоящий смартфон M40 ожидается в июне, судя по тому, как быстро Samsung в последнее время выпускает новые модели серии M. Без сомнений M40 будет работать быстрее, чем его предшественники, поскольку он оснащен Snapdragon 675 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Внешний вид устройства, за исключением чуть большей диагонали экрана, будет таким же как у модели M30.

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Хотя модель Galaxy M30 была анонсирована всего несколько месяцев назад, похоже, что Samsung уже готова выпустить ее приемника, судя по устройству SM-M405F, которое недавно появилась на GeekBench.

Результаты с бенчмарка содержат информацию о процессоре, ОЗУ и ОС, но ресурс Nashville Chatter разместил и некоторые другие предположения касательно спецификаций смартфона. Итак, из GeekBench мы узнали, что модель M40 оснащена однокристальной системой Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ, что позволило устройству набрать 2372 балла в одноядерном и ​​6440 – в многоядерном тесте.

Nashville Chatter дополнил список характеристик своими предположениями касательно объёма накопителя (128 ГБ) и размера дисплея (больше 6,4-дюймового M30). Задняя камера может получить до 4 датчиков, а селфи-модуль, размещенный в каплевидном вырезе, получит разрешение 16 МП. Поскольку предполагается, что характеристики M40 будут на порядок лучшие, чем в M30, то можно с уверенностью предположить, что батарея не менее чем на 5000 мАч и сканер отпечатков пальцев нам обеспечены.

Что касается цен, то новый M40, скорее всего, будет стоить около $300, тогда как M30 в настоящее время стоит около $259 в Индии. Прогнозируемое время выпуска – второй квартал 2019 года.