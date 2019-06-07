Samsung Galaxy Note 10 Pro предстал во всей красе
В августе Samsung планирует выпустить Galaxy Note 10. В отличии от предыдущих поколений, серия Note 10 будет представлена двумя моделями: обычной и моделью Pro. Первая уже успела засветится в Сети, а вторая только сейчас предстала перед нами во всех деталях, став одним из самых красивых смартфонов, которые когда-либо создавались южнокорейским брендом.
Note 10 Pro, по-видимому, будет оснащен дисплеем с диагональю 6,75 дюймов. Скорее всего, это будет панель Super AMOLED QHD+. Экран, как и у большинства флагманов Samsung с 2016 года, изогнут по краям. Кроме того, рамки дисплея невероятно тонкие, судя по рендерам.
В отличие от S10, с отверстием для камеры в правом верхнем углу устройства, в Note 10 Pro такое отверстие разместилось прямо посередине экрана. Новый вариант выглядит определённо лучше, тем более, что в Note 10 Pro установлена только одна селфи-камера (это немного странно, при том, что в S10+ их было две, так что).
В нижней части телефона расположены слот для S-Pen, микрофон, порт Type-C и решетка динамика. Разъёма для наушников не оказалось ни сверху, ни снизу. Можно с уверенностью сказать, что Samsung полностью отказалась от 3,5-мм аудио разъёма (но нельзя быть уверенным в том, что компания никогда к нему больше не вернётся). В верхней части Note 10 Pro находится нечто похожее на ИК-излучатель – технология, от которой Samsung отказалась ещё несколько лет назад. Также есть дополнительный микрофон и лоток для SIM-карт.
На задней панели устройства находится четыре камеры: главный датчик, сверхширокоугольный и телеобъектив – в одном блоке, и, вероятнее всего, датчик ToF, размещённый сбоку. Отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней стороне говорит о продолжении эпопеи с ультразвуковыми подэкранными датчиками, которые были в S10 и S10+.
Ожидается, что размеры Note 10 Pro будут 162,3 x 77,4 x 7,9 мм. Для сравнения, габариты S10+ составляют 157,6 x 74,1 x 7,8 мм, в то время как размеры Note 9 такие – 161,9 x 76,4 x 8,8 мм. Исходя из этого, мы узнаём, что Note 10 Pro будет немного длиннее и шире, чем его предшественник, и при этом будет почти на целый сантиметр тоньше. Тем не менее, рамки экрана в новинке гораздо меньшие, так что, учитывая это, устройство будет восприниматься как значительно большее.
По сравнению с обычным 6,3-дюймовым Note 10, Pro-версия немного больше – 6,75 дюймов. Также, в классическом Note 10 отсутствует датчик ToF, а рамки экрана могут быть несколько толще. Прочие характеристики включают аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку (мощностью 45 Вт) и память UFS 3.0.