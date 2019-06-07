Samsung Galaxy Note 10 Pro предстал во всей красе

Samsung Galaxy Note 10, без сомнения, заслуживает внимания. После первых рендеров Note 10 многие уже ожидали появления изображений более дорогого Note 10 Pro. Теперь мы точно знаем, что это будет самый большой флагман от Samsung, с самыми топовыми характеристиками, которые более чем оправдывают его статус «Pro».

В августе Samsung планирует выпустить Galaxy Note 10. В отличии от предыдущих поколений, серия Note 10 будет представлена двумя моделями: обычной и моделью Pro. Первая уже успела засветится в Сети, а вторая только сейчас предстала перед нами во всех деталях, став одним из самых красивых смартфонов, которые когда-либо создавались южнокорейским брендом.

Note 10 Pro, по-видимому, будет оснащен дисплеем с диагональю 6,75 дюймов. Скорее всего, это будет панель Super AMOLED QHD+. Экран, как и у большинства флагманов Samsung с 2016 года, изогнут по краям. Кроме того, рамки дисплея невероятно тонкие, судя по рендерам.

В отличие от S10, с отверстием для камеры в правом верхнем углу устройства, в Note 10 Pro такое отверстие разместилось прямо посередине экрана. Новый вариант выглядит определённо лучше, тем более, что в Note 10 Pro установлена ​​только одна селфи-камера (это немного странно, при том, что в S10+ их было две, так что).

В нижней части телефона расположены слот для S-Pen, микрофон, порт Type-C и решетка динамика. Разъёма для наушников не оказалось ни сверху, ни снизу. Можно с уверенностью сказать, что Samsung полностью отказалась от 3,5-мм аудио разъёма (но нельзя быть уверенным в том, что компания никогда к нему больше не вернётся). В верхней части Note 10 Pro находится нечто похожее на ИК-излучатель – технология, от которой Samsung отказалась ещё несколько лет назад. Также есть дополнительный микрофон и лоток для SIM-карт.

На задней панели устройства находится четыре камеры: главный датчик, сверхширокоугольный и телеобъектив – в одном блоке, и, вероятнее всего, датчик ToF, размещённый сбоку. Отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней стороне говорит о продолжении эпопеи с ультразвуковыми подэкранными датчиками, которые были в S10 и S10+.

Ожидается, что размеры Note 10 Pro будут 162,3 x 77,4 x 7,9 мм. Для сравнения, габариты S10+ составляют 157,6 x 74,1 x 7,8 мм, в то время как размеры Note 9 такие – 161,9 x 76,4 x 8,8 мм. Исходя из этого, мы узнаём, что Note 10 Pro будет немного длиннее и шире, чем его предшественник, и при этом будет почти на целый сантиметр тоньше. Тем не менее, рамки экрана в новинке гораздо меньшие, так что, учитывая это, устройство будет восприниматься как значительно большее.

По сравнению с обычным 6,3-дюймовым Note 10, Pro-версия немного больше – 6,75 дюймов. Также, в классическом Note 10 отсутствует датчик ToF, а рамки экрана могут быть несколько толще. Прочие характеристики включают аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку (мощностью 45 Вт) и память UFS 3.0.