Samsung якобы работает над изогнутым экраном, под которым будет скрыта фронтальная камера

Возможность делать более гибкие OLED-панели, скорее всего, повлияет на дизайн телефона в будущем. Новый набор рендеров прототипа, приписываемых Samsung, показывает устройство с экраном, который изгибается не только по бокам, но и по углам. Блог, в котором опубликован за этот материал, также утверждает, что под дисплеем может скрываться фронтальная камера.

Дисплеи будущих смартфонов могут оказаться совсем не плоскими. Современные разработки и OLED-технологии позволяют создать нечто более интересное, чем простой 2D-экран. Действительно, некоторые флагманы уже имеют дисплеи с загнутыми краями. Этот вариант позволяет уменьшить боковые рамки экрана. Тем не менее, новый концепт предполагает, что будущие поколения устройств будут иметь не только скруглённые боковые грани, но и углы.

Новый набор рендеров, созданный голландским ресурсом LetsGoDigital, показывает телефон с дисплеем, который загнут к задней панели со всех четырех сторон. У такого экрана даже углы изогнуты, хотя это, пожалуй, вполне закономерный шаг в разработке мобильных устройств, который пока что не был реализован ни одним производителем оборудования. Компания, которой приписывают данную разработку – Samsung.

Изображения основаны на патенте, который якобы был подан южнокорейским гигантом 6 июня 2019 года. LetsGoDigital включил в этот рендер ещё одну разработку данной компании – камеру, размещённую под дисплеем. Тем не менее, содержание документа допускает в равной мере как возможность полного скрытия селфи-камеры, так и вмонтирование последней в экран, как это делается сегодня.

Тем не менее, прототип телефона с изображений лишён популярной нынче тройной задней камеры, что намекает на некое отставание от топовых устройств. Кроме того, если этот патент когда-либо будет воплощен в реальность, он может быстро устареть из-за наличия более серьезного конкурента: смартфона с гибким экраном.