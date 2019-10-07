К 2024 году рынок вычислительной фотографии будет оцениваться в 30 миллиардов долларов

Вычислительная фотография - это изображение, которое зависит от программного обеспечения в такой же степени, как и от аппаратного. Её сегмент на мировом рынке оценивался в 7,9 миллиарда долларов в 2018 году. Однако, последний анализ показал, что эта оценка вырастет до 29 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет. Этот сегмент возглавляют такие компании, как Qualcomm, NVIDIA, Alphabet и Apple.

Фотография вышла далеко за рамки чисто аппаратных методов съёмки и сегодня смело пользуется достижениями в сфере программного обеспечения. Сегодня мобильные процессоры на смартфонах преобразуют данные, поступающие от нескольких линз, в фотографии, а ИИ постоянно «обучается», чтобы делать такую обработку ещё лучше и быстрее. Все эти процессы объединяются под названием «вычислительная фотография».

Совокупный рынок для этого типа изображений, согласно подсчётам экспертов, в 2018 году оценивался в общей сложности в 7,9 млрд. долларов. Однако прогнозируется, что он может вырасти до 29 млрд. долларов к 2024 году. Это означает, что годовые темпы роста составят внушительные 22% в ближайшие 5 лет.

Считается, что причиной такого успеха стало снижение спроса на высококачественные автономные камеры профессионального уровня, которые противопоставлены передовым методам обработки изображений, набирающих популярность с каждым годом. Исследования также показали, что на рынке компьютерной фотографии есть несколько ведущих компаний: Alphabet (ей принадлежит Google), а также Apple, Light, Qualcomm и NVIDIA.