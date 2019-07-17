А вы заклеиваете веб-камеру своего ноутбука? 6 из 10 владельцев делают это согласно новому опросу HP

Если вы заклеиваете веб-камеру своего ноутбука, то вы не одиноки. Проведенный ранее в этом году общеконтинентальный опрос показал, что почти 80% респондентов предпочли бы полностью отключить свои веб-камеры, чтобы избежать взлома. Женщины, в частности, больше беспокоятся о возможности взлома своих ноутбуков, поэтому они чаще залепляют или отключают свои веб-камеры.

Хотя веб-камеры интегрированы в 99,99% современных ноутбуков (0,01% - это серия Asus Strix G), крупные производители оборудования всё ещё точно не знают используют ли конечные потребители веб-камеры своих ноутбуков. В мае 2019 года HP решила опросить 3000 владельцев ноутбуков в США, Канаде и Мексике, чтобы узнать их отношение к веб-камерам. Полученные ответы были довольно интересными.

Например, 6 из 10 опрошенных физически закрывают веб-камеры своих ноутбуков скотчем, наклейками или кусочками бумаги, чтобы ощущать себя в безопасности. Подобные исследования в прошлом привели к разработке «выключателей» для веб-камер, которые использовались на последних ноутбуках HP Spectre или физические затворы камер, как на новых ноутбуках Lenovo ThinkPad.

Исследование также показало увеличение веб-камерной паранойи с течением времени. Юные пользователи, «поколение Z», по-видимому, знают о своих веб-камерах больше, чем пользователи старшего поколения, поэтому они чаще заклеивают их. Краткая инфографика HP, приведенная ниже, демонстрирует ключевые результаты данного опроса.