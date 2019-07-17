И Nubia тоже: ожидается новая версия Red Magic 3 со Snapdragon 855 Plus

В ответ на Asus ROG Phone 2 на базе Snapdragon 855 Plus, Nubia немедленно анонсировала обновленную версию своего самого популярного игрового телефона Red Magic 3. Возможно, нам предстоит увидеть также новые версии Xiaomi Black Shark и Razer Phone? Поскольку процессор Snapdragon 855 Plus разработан специально для игровых телефонов.

Дочерняя компания ZTE, Nubia, в последнее время занимается исключительно игровыми смартфонами. Последняя модель Red Magic 3 на базе Snapdragon 855 стала самым быстрым игровым смартфоном на рынке, однако вскоре этот статус может измениться: Asus недавно анонсировала ROG Phone 2 на базе Snapdragon 855 Plus – процессора, созданного специально под игровые смартфоны. Но, похоже, что Nubia не собирается сдавать без боя свои лидирующие позиции, поскольку компания недавно выпустила тизер, анонсирующий выход обновлённой версии Red Magic 3 с новым процессором.

Тизер, размещенный на форуме Weibo, показал, что Nubia не боится конкурентов и готова быстро адаптироваться к новым тенденциям. Вторая версия Nubia Red Magic 3, вероятно, выйдет немного позже, чем Asus ROG Phone 2 и пока неясно, станет ли от этого первая версия дешевле. Также Nubia вполне может добавить туда поддержку 5G и даже дисплей с частотой 90+Гц, чтобы полностью оправдать необходимость обновления всего через 2-3 месяца после выпуска оригинальной версии.



Другие конкуренты также могут захотеть «обновиться» до Snapdragon 855 Plus, поэтому есть вероятность выхода нового Xiaomi Black Shark или Razer Phone с улучшенными характеристиками. Ожидается, что новая однокристальная система увеличит производительность графического процессора на 15%, что также позволит увеличить частоту обновления экрана.