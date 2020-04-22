Смартфон Nubia Play представлен официально: 144 Гц и ценник ~$381
Nubia Play официально представлен - это второй в 2020 году смартфон с частотой обновления дисплея 144 Гц. Однако, в отличие от первой такой модели, нынешняя новинка принадлежит к среднему классу смартфонов. Помимо высокой частоты, 6.65-дюймовый AMOLED дисплей обладает встроенным сканером отпечатков пальцев, который ранее у смартфонов на Snapdragon 765G не встречался.
У нового смартфона имеются настраиваемые дополнительные клавиши, которые расположены на манер курков у геймпада, а частота опроса сенсорного экрана составляет 240 Гц, что явно говорит о позиционировании в качестве игрового устройства. Камера смартфона включает сенсоры на 48+8+2+2 МП, которые объединены в шестиугольный модуль. За охлаждение отвечает система ICE2.5, металлическая рамка и тыльная панель.
Питается смартфон от батареи емкостью 5100 мАч, которая поддерживает 30-Вт зарядку по стандарту Power Delivery и Qualcomm QuickCharge 4.0 - такое сочетание мы видим впервые. Nubia установили в Play 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.
Стоимость смартфона составляет 2699 юаней, что примерно равняется $381. Продажи смартфона стартовали сразу после презентации на площадке JD.com.
К сожалению, о появлении смартфона на глобальном рынке не было сказано ни слова.