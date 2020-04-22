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Смартфон Nubia Play представлен официально: 144 Гц и ценник ~$381

Еще один смартфон со 144-Гц дисплеем (Изображение: Nubia)
Еще один смартфон со 144-Гц дисплеем (Изображение: Nubia)
Nubia представили новый смартфон на онлайн-мероприятии. Модель Play получила Snapdragon 765G и 6.65-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц. Учитывая 8 ГБ оперативной памяти, характеристики здесь очень солидные, как для представителя среднего класса.
Deirdre O Donnell | 22/04/2020
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Nubia Play официально представлен - это второй в 2020 году смартфон с частотой обновления дисплея 144 Гц. Однако, в отличие от первой такой модели, нынешняя новинка принадлежит к среднему классу смартфонов. Помимо высокой частоты, 6.65-дюймовый AMOLED дисплей обладает встроенным сканером отпечатков пальцев, который ранее у смартфонов на Snapdragon 765G не встречался.

У нового смартфона имеются настраиваемые дополнительные клавиши, которые расположены на манер курков у геймпада, а частота опроса сенсорного экрана составляет 240 Гц, что явно говорит о позиционировании в качестве игрового устройства. Камера смартфона включает сенсоры на 48+8+2+2 МП, которые объединены в шестиугольный модуль. За охлаждение отвечает система ICE2.5, металлическая рамка и тыльная панель.

Питается смартфон от батареи емкостью 5100 мАч, которая поддерживает 30-Вт зарядку по стандарту Power Delivery и Qualcomm QuickCharge 4.0 - такое сочетание мы видим впервые. Nubia установили в Play 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Стоимость смартфона составляет 2699 юаней, что примерно равняется $381. Продажи смартфона стартовали сразу после презентации на площадке JD.com.

К сожалению, о появлении смартфона на глобальном рынке не было сказано ни слова.

Источник(и)

JD.com

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Deirdre O Donnell, 2020-04-22 (Update: 2020-04-22)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 