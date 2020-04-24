iQOO Neo3 5G получил 144-Гц экран, Snapdragon 865 и другие плюшки по цене $380

Бренд iQOO официально анонсировал свой новый игровой смартфон iQOO Neo3. Модель оснащается 6.5-дюймовым 1080p 144-Гц IPS дисплеем с поддержкой HDR10, чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, а также 12 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 256 ГБ. Питается смартфон от батареи емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. В Китае продажи модели стартуют уже на следующей неделе, ценник базовой версии составляет всего $380.

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Принадлежащий компании Vivo бренд iQOO представил новый игровой смартфон. Модель получила название iQOO Neo3 и настоящую флагманскую начинку, во главе которой - Snapdragon 865 и 144-Гц дисплей. Несмотря на название, ничего общего с iQOO 3 у новинки нет. Давайте подробнее остановимся на характеристиках.

Для начала, у iQOO Neo3 установлен 6.5-дюймовый 1080p IPS дисплей с поддержкой HDR10. AMOLED дисплей здесь смотрелся бы более выигрышно, но IQOO выбрали LCD из-за более высокой частоты обновления. Тройная камера на тыльной панели содержит 48-МП сенсор со вспомогательными 8-МП (ультраширокий угол) и 2-МП (макро) сенсорами. Фронтальная камера находится в отверстии в дисплее и обладает разрешением 12 МП.

В отличие от схожей по названию предыдущей модели, iQOO позиционируют новый смартфон как игровой, что очевидно по высокой частоте обновления дисплея. В смартфоне также установлена "11-слойная система охлаждения", которая призвана обеспечить максимальную производительность при нагрузке. Наконец, модель получила современную и быструю оперативную память LPDDR5 и накопитель UFS 3.1. В базовой конфигурации модели будет установлено 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как топовая версия модели будет содержать 12 и 256 ГБ соответственно.

Официальный аккаунт iQOO в соцсети Weibo также предоставил данные о батарее новинки. Емкость ее составит 4500 мАч, а поддерживаемая мощность зарядки - 44 Вт. У предыдущей модели емкость была та же, но мощность зарядки - 55 Вт. Очевидно, что iQOO урезают определенные характеристики, чтобы удержать цену на низком уровне. Аудио разъем остался на месте, как и стереодинамики, располагающиеся на передней панели.

Стоимость базовой версии iQOO Neo3 в Китае составляет CNY 2698, что соответствует $380, в то время как топовая версия модели потребует от покупателей CNY 3398 ($480). Сообщается, что модель выйдет в продажу на международном рынке и это довольно радостная весть, ведь все же перед нами второй в мире смартфон с частотой обновления дисплея 144 Гц. Правда, ценник международной версии может отличаться.