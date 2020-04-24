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iQOO Neo3 5G получил 144-Гц экран, Snapdragon 865 и другие плюшки по цене $380

Суббренд Vivo явил миру игровой смартфон iQOO Neo3 (Изображение Vivo)
Суббренд Vivo явил миру игровой смартфон iQOO Neo3 (Изображение Vivo)
Бренд iQOO официально анонсировал свой новый игровой смартфон iQOO Neo3. Модель оснащается 6.5-дюймовым 1080p 144-Гц IPS дисплеем с поддержкой HDR10, чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, а также 12 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 256 ГБ. Питается смартфон от батареи емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. В Китае продажи модели стартуют уже на следующей неделе, ценник базовой версии составляет всего $380.
Anil Satyanarayana | 24/04/2020
5G Android Chinese Tech телефоны

Принадлежащий компании Vivo бренд iQOO представил новый игровой смартфон. Модель получила название iQOO Neo3 и настоящую флагманскую начинку, во главе которой - Snapdragon 865 и 144-Гц дисплей. Несмотря на название, ничего общего с iQOO 3 у новинки нет. Давайте подробнее остановимся на характеристиках.

Для начала, у iQOO Neo3 установлен 6.5-дюймовый 1080p IPS дисплей с поддержкой HDR10. AMOLED дисплей здесь смотрелся бы более выигрышно, но IQOO выбрали LCD из-за более высокой частоты обновления. Тройная камера на тыльной панели содержит 48-МП сенсор со вспомогательными 8-МП (ультраширокий угол) и 2-МП (макро) сенсорами. Фронтальная камера находится в отверстии в дисплее и обладает разрешением 12 МП.

В отличие от схожей по названию предыдущей модели, iQOO позиционируют новый смартфон как игровой, что очевидно по высокой частоте обновления дисплея. В смартфоне также установлена "11-слойная система охлаждения", которая призвана обеспечить максимальную производительность при нагрузке. Наконец, модель получила современную и быструю оперативную память LPDDR5 и накопитель UFS 3.1. В базовой конфигурации модели будет установлено 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как топовая версия модели будет содержать 12 и 256 ГБ соответственно.

Официальный аккаунт iQOO в соцсети Weibo также предоставил данные о батарее новинки. Емкость ее составит 4500 мАч, а поддерживаемая мощность зарядки - 44 Вт. У предыдущей модели емкость была та же, но мощность зарядки - 55 Вт. Очевидно, что iQOO урезают определенные характеристики, чтобы удержать цену на низком уровне. Аудио разъем остался на месте, как и стереодинамики, располагающиеся на передней панели. 

Стоимость базовой версии iQOO Neo3 в Китае составляет CNY 2698, что соответствует $380, в то время как топовая версия модели потребует от покупателей CNY 3398 ($480). Сообщается, что модель выйдет в продажу на международном рынке и это довольно радостная весть, ведь все же перед нами второй в мире смартфон с частотой обновления дисплея 144 Гц. Правда, ценник международной версии может отличаться.

iQOO Neo 3 обладает невероятными характеристиками (Изображение @stufflistings в Twitter)
iQOO Neo 3 обладает невероятными характеристиками (Изображение @stufflistings в Twitter)

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Gadgets 360

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Anil Satyanarayana, 2020-04-24 (Update: 2020-04-24)
Anil Satyanarayana
Editor of the original article: Anil Satyanarayana - Editor

 