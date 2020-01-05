Новый смартфон на Snapdragon 765G от Vivo появился на Geekbench
Vivo уже выпустила смартфоны X30 и X30 Pro, которые поддерживают двухдиапазонный 5G благодаря своим чипсетам Exynos 980. Тем не менее, похоже, что производитель готов представить еще как минимум одно устройство с другим процессором, который также поддерживает новый стандарт связи.
Этот процессор – Qualcomm Snapdragon 765G, который поддерживает 5G благодаря встроенному модему X52. Возможно, именно он недавно появился на бенчмарке Geekbench. У процессора нет кодового имени, связанного с материнской платой (как, например, «trinket» у Snapdragon 665), но у него есть другие идентификаторы, дословно: «ARM исполнитель 81 архитектура 8 вариант 15 часть 2052 редакция 14» (см. на изобр. ниже).
Кроме того, совпадение с 765G проявляется также в базовых частотах (1.8 ГГц). Этот процессор был недавно представлен на Geekbench 4 в новом устройстве, под называнием vivo V1936A. Этот номер модели совпадает со стандартным соглашением об именах Vivo.
Предполагаемый новый телефон Vivo имеет всего 6 ГБ ОЗУ, но работает под управлением Android 10. Поэтому, если это действительно один из запланированных продуктов, он может быть представителем более низкого уровня по сравнению с серией X30, в то же время предлагая поддержку 5G. Кстати, его оценки на Geekbench сопоставимы с показателями, приписываемыми Realme X50. Так что, этот предстоящий смартфон среднего звена обзавелся конкурентами еще до момента своего официального выхода.