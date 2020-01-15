Нас ждет год бюджетных игровых смартфонов с новой серией процессоров MediaTek Helio G70

MediaTek анонсировала Helio G70 и G70T, пару процессоров, которые, как и G90, предназначены для игровых смартфонов. Кстати, новые чипсеты относятся к более низкому уровню по сравнению со своими предшественниками. Они имеют 8 ядер, созданных на базе ARM Cortex-A75 и A55, поддержку 4G и технологию «HyperEngine».

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

MediaTek выпустила еще пару процессоров для своей линейки Helio G. Новые G70 и G70T ориентированы на те бренды, которые подумывают о создании более доступных игровых смартфонов, нежели существующие продукты на базе G90 или G90T. Тем не менее MediaTek также утверждает, что 2 новых чипсета «идеально подойдут и обычным пользователям смартфонов».

G70 и G70T оснащены игровой технологией HyperEngine, которая способна распределять ресурсы подключения, обработки и объема памяти во время игр. К тому же, данная технология увеличивает эффективность расходования энергии. Процессоры новой серии получили по 8 ядер, которые, как и устройства серии Dimensity 800, созданы на базе ARM Cortex-A75 и -A55. Однако, в случае с G70, «слабые» A55 работают на частоте 1.7 ГГц, а не 2.0 ГГц.

Графическим процессором новинок стал Mali G52 с тактовой частотой до 820 МГц и поддержкой FHD+ в лучшем случае. Он может кодировать 2K-видео со скоростью до 30 к/с или 1080p при 60 к/с. Процессор поддерживает кодеки H.264 и H.265/HEVC. Процессоры G70 также имеют ИИ, необходимый для поддержки типичных функций, встроенных в ОС среднего смартфона, таких как распознавание объектов в Google Lens или лиц в Face Unlock, эффекты боке для одной или двух камер и поддержку Android NNAPI (машинного обучения).

G70 или G70T подойдут для смартфонов с ОЗУ до 8 ГБ LPDDR4x и максимальной скоростью 1800 МГц, а также внутренним хранилищем со стандартом памяти eMMC 5.1. Что касается задних камер, то платформа обеспечивает поддержку одного датчика на 48 MП или двух – по 16 MП. Параметры связи ограничиваются Cat. 7 LTE/4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и поддержкой систем Beidou/Galileo/ГЛОНАСС/GPS.

Таким образом, оба новых процессора не так уж и далеки от своих предшественников среднего уровня. MediaTek не упомянула о сроках выхода серии G70, однако, судя по опыту G90, устройства с новыми процессорами могут появиться уже в течение ближайших месяцев.