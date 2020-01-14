Notebookcheck

Скачайте официальные обои Galaxy S20 еще до запуска смартфона

Протестируйте обои, предназначенные для устройств Samsung Galaxy
Протестируйте обои, предназначенные для устройств Samsung Galaxy
Источник из XDA Developers поделился несколькими предварительно загруженными официальными обоями и двумя видео для Galaxy S20. Смартфон еще даже не был официально анонсирован компанией Samsung. Тем не менее эти обои и множество утечек прозрачно намекают на презентацию в феврале.
Arjun Krishna Lal | 14/01/2020
Galaxy S Software слухи телефоны

Верится с трудом, но Galaxy S20 еще даже не был официально анонсирован компанией Samsung. Несмотря на это, благодаря утечкам нам известно почти все о предстоящем флагмане корейского гиганта, в т.ч. об аппаратном обеспечении Galaxy S20, камерах, памяти, накопителе и дисплее. Недавно разработчики XDA получили официальные обои для этого смартфона.

Источник XDA поделился 8 дизайнами обоев, а также двумя видео. Все обои в разрешении 3200х3200; это означает, что они будут отлично смотреться практически на любом смартфоне, от Samsung или любом другом. Большинство изображений – это варианты одного и того же дизайна, который напоминает фото цветов крупным планом. Второй дизайн обоев, предназначенных для AMOLED-экранов, демонстрирует пузыри на черном фоне: два цвета с минимальным количеством оттенков.

Пользователи Galaxy S10 могут установить предложенное в придачу к обоям видео в качестве анимации на экран блокировки, чтобы прикинуть, как Galaxy S20 будет смотреться в руке.

Весь пакет – 8 обоев и два видео – был загружен в хранилище Android Filehost от XDA. Вы можете скачать его по ссылке и протестировать на своем устройстве.

Обои доступны в различных цветовых вариациях (Источник: XDA Developers)
Обои доступны в различных цветовых вариациях (Источник: XDA Developers)

Источник(и)

XDA Developers

Ультратонкий MSI GS66 стал толще и ...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 01 > Скачайте официальные обои Galaxy S20 еще до запуска смартфона
Arjun Krishna Lal, 2020-01-14 (Update: 2020-01-14)

 