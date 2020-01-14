Скачайте официальные обои Galaxy S20 еще до запуска смартфона

Источник из XDA Developers поделился несколькими предварительно загруженными официальными обоями и двумя видео для Galaxy S20. Смартфон еще даже не был официально анонсирован компанией Samsung. Тем не менее эти обои и множество утечек прозрачно намекают на презентацию в феврале.

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Верится с трудом, но Galaxy S20 еще даже не был официально анонсирован компанией Samsung. Несмотря на это, благодаря утечкам нам известно почти все о предстоящем флагмане корейского гиганта, в т.ч. об аппаратном обеспечении Galaxy S20, камерах, памяти, накопителе и дисплее. Недавно разработчики XDA получили официальные обои для этого смартфона.

Источник XDA поделился 8 дизайнами обоев, а также двумя видео. Все обои в разрешении 3200х3200; это означает, что они будут отлично смотреться практически на любом смартфоне, от Samsung или любом другом. Большинство изображений – это варианты одного и того же дизайна, который напоминает фото цветов крупным планом. Второй дизайн обоев, предназначенных для AMOLED-экранов, демонстрирует пузыри на черном фоне: два цвета с минимальным количеством оттенков.

Пользователи Galaxy S10 могут установить предложенное в придачу к обоям видео в качестве анимации на экран блокировки, чтобы прикинуть, как Galaxy S20 будет смотреться в руке.

Весь пакет – 8 обоев и два видео – был загружен в хранилище Android Filehost от XDA. Вы можете скачать его по ссылке и протестировать на своем устройстве.