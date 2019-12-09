108-МП датчик Samsung Galaxy S11+ отличается от датчика из Mi Note 10

Mi Note 10, выпущенный в прошлом месяце, стал первым смартфоном с сенсором на 108 МП. Samsung Galaxy S11+ также получит 108-МП датчик, но не такой же, как на Mi Note 10, а другой, новее и лучше.

Samsung планирует выпустить линейку Galaxy S11 в феврале. Похоже, что компания готовит одно из самых радикальных обновлений семейства Galaxy S за последнее время, и главной причиной таких слухов стало аппаратное обеспечение, которое Samsung представит в новых смартфонах.

Согласно сведениям от популярного инсайдера Ice Universe, Galaxy S11+ будет оснащен массивным сенсором на 108 МП. Физический размер датчика будет составлять 1/1.3", что в разы больше, чем большинство других датчиков на рынке. К слову, камеры смартфонов Huawei стали действительно конкурентоспособными тогда, когда компания установила огромный сенсор Sony IMX600 (1/1.7") на свои устройства; но вариант от Samsung окажется еще больше, чем этот.

Мы уже видели 108-мегапиксельный сенсор Samsung на Mi Note 10. Он отлично снимает и является, в некотором смысле, сердцем нового Xiaomi, благодаря которому устройство считается одним из лучших камерофонов сегодня. Однако в Galaxy S11+ будет использоваться другой сенсор, нежели ISOCELL Bright HMX, установленный в Mi Note 10.

Можно предположить, что новый 108-МП датчик будет как-то по-новому объединять пиксели, возможно, не обойдется и без некоторых улучшений DRAM. ISOCELL Bright на Mi Note 10 использует технологию Tetracell для объединения пикселей 2x2, в результате чего получается 27-мегапиксельное изображение с реальным размером пикселя 1,6 мкм. Существует вероятность, что сенсор на S11+ будет использовать объединение 3x3, чтобы получить 12-мегапиксельные изображения с реальным размером пикселя 2,4 мкм, т.к. это должно значительно улучшить качество фото при слабом освещении.

Интересно, что в источнике указана именно модель Galaxy S11+. Следовательно, это наводит на мысль, что в новой линейке лишь один смартфон получит тот самый сенсор на 108 МП, что не слишком-то радует.