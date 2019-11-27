Дилемма с рендерами Samsung Galaxy S11+: правда или ложь?

Дизайн будущего Samsung Galaxy S11+ появился на некоторых рендерах и видео, опубликованных CashKaro совместно с @OnLeaks. На изображениях можно увидеть смартфон с фронтальной камерой, врезанной прямо в экран, а также огромную платформу с пятью сенсорами камеры на задней панели, на которой также разместился датчик лазерной фокусировки.

Samsung Galaxy S11+ стал объектом множества утечек в последнее время, а теперь мы наконец-то можем увидеть первые варианты рендеров устройства от ресурса CashKaro и инсайдера @OnLeaks. Смартфон на изображениях не слишком похож на «тайное оружие Samsung» (т.е. не соответствует ранним утечкам от @UniverseIce), но, тем не менее, выглядит великолепно.

Нашумевшая фронтальная камера, спрятанная под дисплей, на рендерах отсутствует – вместо неё обычная, вмонтированная в экран, что может разочаровать тех, кто надеялся увидеть инновационную технологию в Samsung Galaxy S11+. Примерные габариты 6.9-дюймового смартфона будут составлять 166,9 x 76 x 8,8 мм, при этом CashKaro отмечает, что объёмная платформа для камер немного увеличит толщину (на 1.4 мм, т.е. в общей сложности выйдет 10.2 мм).

Возможно, что «тайный оружием Samsung» в Galaxy S11+ является именно камера? Это кажется вполне логичным: на платформе сзади расположены пять основных и два вспомогательных датчика, при этом один из них классифицируется как лазерный автофокус. Если Xiaomi уже участвует в гонке камерофонов, создав 108-МП гиганта, то Samsung вряд ли захочет пасти задних. Система камер Galaxy S11+ может стать потрясающей, если эти слухи окажутся правдой.

Кривизна дисплея Galaxy S11+ на рендерах меньшая, чем ожидалось, особенно с учетом заявлений о том, что в 2020 году экраны смартфонов будут загнуты со всех четырёх сторон. Физические кнопки для включения и регулировки громкости расположились на правой боковой грани, а на нижней – находится порт USB Type-C. Данный дизайн едва ли можно назвать революционным по сравнению с предшественником, но в данном случае, очевидно, ставка делается на то, что внутри.

Однако данные рендеры неспроста противоречат утечкам от @UniverseIce. Данный инсайдер заявил в своём Твиттер-аккаунте: «Я могу с уверенностью сказать, что эти рендеры Galaxy S11+ неверны, их ключевые элементы неправильные, а реальный дизайн гораздо красивее, чем этот. Я не виню Onleaks, возможно, CAD-чертёж, который он получил, неверен, в любом случае спасибо за его усилия. Давайте продолжим ждать". При этом ранее он подтвердил наличие лазерного автофокуса, но дизайн с рендеров блогер забраковал. Итак, дилемма из дилемм: кто же из известных инсайдеров прав – @UniverseIce или @OnLeaks?