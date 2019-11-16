Последнее обновление нарушило работу сканера отпечатка пальца Galaxy A50

Некоторые пользователи после установки последнего обновления программного обеспечения на Galaxy A50 не смогли по новой внести в память смартфона свой отпечаток пальца. По иронии судьбы, обновление обещало, среди всего прочего, расширение возможностей дактилоскопического датчика.

Это уже не первая проблема такого рода в устройствах от Samsung. Не так давно серия Galaxy S10 пострадала от ошибки, которая позволяла кому угодно разблокировать устройства, в независимости от отпечатка. Ошибка была исправлена с помощью обновления программного обеспечения. Теперь Galaxy A50 столкнулся с той же проблемой.

Некоторые пользователи не смогли внести отпечатки своих пальцев на устройства Samsung Galaxy A50 после установки обновления программного обеспечения, которое предположительно должно было улучшить производительность дактилоскопического датчика. При этом в журнале изменений пользователям предлагалось заново зарегистрировать свои отпечатки пальцев, чтобы испытать новые преимущества «повышенной безопасности», которые предлагало программное обеспечение.

Однако функция так и не заработала в устройствах, которые получили версии прошивки A505FNXXS3ASK9 и A505FDDS3ASK8. Согласно отчётам пользователей, процесс регистрации доходит до 41% без каких-либо проблем, а после этого момента начинает тормозить и для полного завершения может потребоваться несколько попыток. У некоторых процесс внезапно прерывался и высвечивалось сообщение об ошибке: «Убедитесь, что сканер отпечатка пальца чистый и сухой, затем повторите попытку».

Пользователи, которые всё же смогли успешно внести свои отпечатки пальцев в систему, тем не менее, так и не опробовали новые возможности. Устройства напрочь отказались распознавать вновь добавленные отпечатки даже после успешной регистрации. Это, безусловно, программная проблема, поскольку дактилоскопические датчики на смартфонах Galaxy A50 до получения вышеупомянутого обновления работали нормально и жалоб у пользователей не возникало. Поэтому с установкой новой прошивки лучше повременить, если вы ещё не обновлялись.

Пока что решения этой проблемы нет, так что пользователям, чьи устройства пострадали, придётся временно переключиться на альтернативный метод разблокировки: PIN-код, графический ключ, пароль или Face Unlock. Очевидно, что оперативная помощь в виде второго обновления будет выпущена производителем в ближайшие дни.