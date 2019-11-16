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Таинственная новая сертификация Xiaomi может скрывать Pocophone F2

Недавний рендер &quot;Pocophone F2&quot;. (Источник: The Leaker)
Недавний рендер "Pocophone F2". (Источник: The Leaker)
Xiaomi недавно сертифицировала новое мобильное устройство в соответствии с китайским стандартом 3C (China Compulsory Certification). Наиболее очевидная догадка – речь идёт о представителе серии K30, однако в отчёте утверждается, последний уже получил другой номер модели, а также статус 5G-устройства.
Deirdre O Donnell | 16/11/2019
5G Android Chinese Tech слухи телефоны

Xiaomi только что зарегистрировала новое мобильное устройство по стандарту 3C в родной стране, Китае. Похоже, что эта модель будет иметь 2 варианта (M1912G7BG и M1912G7BE) и получит зарядное устройство мощностью 27 Вт. Следовательно, вполне разумно предполагать, что речь идёт о представителях серии Redmi K30. Однако не все согласны с такой точкой зрения.

Ресурс DroidShout также недавно обнаружил, что данный производитель сертифицировал ещё один новый телефон, хотя и в другом месте –Министерстве промышленности и информатизации КНР. Это устройство получило уже совершенно другой номер, M1911U2E, следовательно, оно принадлежит к иной линейке. И именно это – серия K30, поскольку модель M1911U2E получит поддержку 5G, которая как раз-таки должна появится у преемника K20, судя по официальным источникам.

А вот устройства с идентификаторами M1912G7BG и M1912G7BE никакого отношения к 5G не имеют. Поэтому возникло предположение, что они являются наследниками Pocophone F1 – суббренда Xiaomi, который, даже обзавёлся собственным лаунчером в своё время, но так и не получил продолжение в лице второго поколения. С другой стороны, отличающийся номер модели, на котором и основана эта гипотеза, может, в сущности, ничего не значить, поскольку эти устройства могут просто оказаться 4G (или не Pro) вариантами той же серии K30.

Сертификация 3С загадочного нового устройства Xiaomi. (Источник: DroidShout)
Сертификация 3С загадочного нового устройства Xiaomi. (Источник: DroidShout)

Источник(и)

3CDroidShout

DroidShout

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Deirdre O Donnell, 2019-11-16 (Update: 2019-11-16)

 