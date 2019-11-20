На Geekbench замечен Redmi Note 8 Pro с ОС Android 10

В базу данных Geekbench 4 добавлено несколько новых результатов Redmi Note 8 Pro, которые отличаются от прежних одним важным аспектом: операционная система этих устройств указана как Android 10, а не Android 9.0 (Pie). Это говорит о наличии обновления MIUI 11, которое может выйти в ближайшем времени.

Redmi Note 8 Pro является недавним релизом суббренда Xiaomi, который в настоящее время работает на MIUI 10. Однако вскоре этот смартфон с 64-МП камерой ждёт серьезное обновление программного обеспечения. Большинство его последних тестов на Geekbench 4 показывают наличие у него уже Android 10, а не Android 9.0 (Pie).

Таких результатов набралось примерно 10 и получены они были вчера (19 ноября 2019 г.). Большинство из них – это 6-гигабайтный вариант этого смартфона, все прочие характеристики точно такие же, как и у стандартной версии на Android Pie: процессор MediaTek Helio G90T (или MT6785V/CC) и кодовое название материнской платы «begonia».

Многие из новых результатов также являются лучшими показателями для модели Redmi Note 8 Pro, а это около 2560 баллов в одноядерных тестах и ​​7700 баллов в многоядерных. Следовательно, обновление до MIUI 11 отлично оптимизировало производительность этих смартфонов. Тем не менее, от производителя пока что не поступало официальных сообщений о запланированном обновлении программного обеспечения для Redmi Note 8 Pro.