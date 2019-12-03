Realme вычеркнула некоторые смартфоны 2018 года из очереди на Android 10

Realme 1, 2, C1 и U1 в 2018 году были выпущены на различных рынках. Несмотря на это, производитель официально объявил, что они не получат обновление до ColorOS 7 – прошивки на основе Android 10, которую создала компания OPPO.

Realme 1, 2, C1 и U1 были выпущены в мае, сентябре, октябре и декабре 2018 года соответственно. Они оснащены дисплеями FHD+ с диагональю от 6.0 до 6.3 дюймов, имеют конфигурации ОЗУ от 2 до 6 ГБ, а в некоторых моделях даже есть двойные камеры. Тем не менее, и таких характеристик не хватит, чтобы заслужить обновление до Android 10.

Realme обнародовала свои планы по обновлению устройств до ColorOS 7. Эта сборка, на базе последней версии Android, изначально была разработана для телефонов OPPO, но, также, будет использоваться и устройствами Realme (и это единственное, что объединяет эти два, когда-то родственных, бренда, теперь идущих каждый своим путем).

Следовательно, Realme, как более молодая компания, отказалась от прежних планов по созданию собственного варианта ОС на Android, в пользу простого обновления ColorOS 6 до новой версии. Первыми на новую сборку смогут претендовать более свежие модели, такие как XT и 3 Pro (в январе). Другие устройства, включая вариант 2 Pro, будут обновлены в последующие месяцы.

Пользователи устройств 1, 2, C1 и U1 (с процессорами среднего и базового уровня от MediaTek и Qualcomm) из Индии также надеялись получить обновление для своих смартфонов, опубликовав в аккаунте компании в Твиттере соответствующее сообщение. Однако официальный ответ весьма однозначно указал на то, что эти смартфоны не войдут в программу обновлений до ColorOS 7.