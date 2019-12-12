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Смартфон Xiaomi Mi Max 3 дождался полноценной MIUI 11

Mi Max 3 изначально получил сборку MIUI 11 на базе Android 9.0 Pie. (Источник: Xiaomi)
Mi Max 3 изначально получил сборку MIUI 11 на базе Android 9.0 Pie. (Источник: Xiaomi)
Если вы – владелец Mi Max 3, то, возможно, вы уже получили сборку MIUI 11, но разочарованы тем, что она собрана на основе Android 9.0? Не волнуйтесь, производитель уже обеспечил выпуск новой версии ОС на Android 10. Ее уже можно загрузить, однако есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание.
Alex Alderson | 12/12/2019
Android Chinese Tech Software

В октябре Xiaomi создала сборку MIUI 11 для Mi Max 3 на базе Android 9.0 Pie, но в настоящее время компания уже тестирует прошивку для этого устройства на Android 10. Ресурс Piunikaweb обнаружил, что смартфон со Snapdragon 636 появился в списке устройств бета-версии MIUI 11 (MIUI 9.12.4). По сообщениям с неофициального форума Xiaomi Europe, Mi Max 3 присоединится к Mi Mix 3, Mi 8 Lite и Mi 9 и получит сборку Android 10.

Обращаем ваше внимание на то, что китайские бета-версии не включают в себя предустановленные сервисы Google, поэтому пользователям придется загружать их отдельно. Сборку объемом 2.1 ГБ можно скачать отсюда, если вы хотите опробовать Android 10 на своем Mi Max 3. Piunikaweb отмечает, что по умолчанию System Updater может потребовать верификацию данных учетной записи, однако если проводить установку через TWRP, то удастся обойти эту проблему. Однако подтвердить или опровергнуть действенность этого способа мы не можем.

Мы не рекомендуем устанавливать нестабильную бета-версию на устройство, которые вы используете ежедневно, лучше дождаться выхода глобальной стабильной сборки MIUI 11 с Android 10 для Mi Max 3. О сроках пока ничего не известно, но мы полагаем, что окончательная версия будет готова еще до нового года.

Источник(и)

Xiaomi.eu

Piunikaweb

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Alex Alderson, 2019-12-12 (Update: 2019-12-12)

 